Moto G5 - specyfikacja telefonu

Firma Lenovo planuje rozpocząć sprzedaż nowych smartfonów z serii G. Tym razem zobaczymy w sklepach nowy model G5, którego zdjęcia trafiły już do sieci. Z najnowszych przecieków dowiadujemy się jednak trochę szczegółów na temat spcyfikacji technicznej tego urządzenia.



Według brazylisjkiego portalu Tecnoblog smartfon Moto G5 XT1672 trafił do jednego z największych sklepów, co pozwoliło poznać jego dane techniczne. Model G5 Plus (większa wersja) będzie posiadał 5,5 calowy ekran o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli i procesor Snapdragon 625. W Moto G5 XT1672 prawdopodobnie znajdziemy 5-calowy wyświetlacz Full HD, układ Snapdragon 430, system operacyjny Android 7.0 Nougat, 2 GB pamięci RAM, 32 GB miejsca na pliki, baterię o pojemności 2800 mAh i LTE. Do tego mamy aparat cyfrowy 13 MPix z tyłu i kamerkę 5 MPix na froncie. Wszystko wskazuje na to, że mniejsza wersja pod względem designu nie będzie znacząco różniła się od G5 Plus, który widzicie na fotkach obok.



Premiera G5 ma mieć miejsce w marcu, ale na prezentację liczymy już podczas MWC.