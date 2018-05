mophie powiększa ofertę o podręczną podkładkę ładującą

mophie, należąca do firmy ZAGG Inc wiodąca marka akcesoriów mobilnych powiększyła właśnie ofertę produktów służących do bezprzewodowego ładowania urządzeń o podręczną ładowarkę charge stream pad mini. Nowe rozwiązanie zapewnia bezprzewodowe ładowanie urządzeń obsługujących standard Qi np. w czasie podróży.

- mophie cały czas udowadnia, że jest marką zaangażowaną w rozwój budowy ekosystemu bezprzewodowych stacji ładujących, które zapewniają możliwie najbardziej bezproblemowe uzupełnianie baterii w urządzeniach mobilnych. – powiedział Kevin Fay, Senior Product Manager w firmie ZAGG International.

Nowa podręczna bezprzewodowa podkładka ładująca charge stream pad mini oferuje ładowanie o mocy 5W dla każdego smartfonu, który jest zgody z technologią Qi. Urządzenie zostało stworzone w taki sposób, aby można było bez trudu zabrać je ze sobą w podróż i korzystać z niego np. w samochodzie, na lotnisku lub w hotelu.

Rozwiązanie charge stream pad mini od mophie charakteryzuje się następującymi funkcjonalnościami:

• jest zgodne ze standardem Qi: nowy produkt mophie pozwala bezprzewodowo ładować nowe smartfony Apple, Samsung oraz inne urządzenia obsługujące technologię Qi.

• aby rozpocząć ładowanie smartfona wystarczy położyć go na podkładce: ładowanie rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko obudowa dotknie podkładki.

• gumowana powierzchnia podkładki chroni urządzenie przez ześlizgnięciem się: telefon jest bezpieczny przez cały okres ładowania.

• ładuje smartfony również przez lekkie etui: podkładka charge stream pad mini dostarczy bezprzewodowo energię do urządzenia, nawet jeśli będzie zabezpieczone obudową o grubości do 3mm.

Cena i dostępność:

Podkładka mophie charge stream pad mini będzie dostępna na stronie mophie.com w czerwcu, a sugerowana cena detaliczna wynosić będzie około 110 złotych (€29.95). Produkt objęty jest 2-letnią gwarancją.