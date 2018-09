Monitor USB-C – sposób na polepszenie produktywności

Przenośny monitor ze złączem USB-C może okazać się skutecznym sposobem na zwiększenie produktywności osób często dojeżdżających do klienta oraz pracujących w podróży.

W dobie coraz popularniejszych ultraprzenośnych laptopów, ich niewielka powierzchnia ekranu bywa uciążliwa dla pracujących mobilnie. Mniejsza waga i gabaryty urządzenia to niepodważalne plusy podczas transportu. Choć z drugiej strony praca z kilkoma programami jednocześnie na 13-calowym ekranie nie należy do przyjemnych ani efektywnych.

Monitor przenośny, który wykorzystuje pojedyncze złącze USB-C zarówno do zasilania jak i przesyłu obrazu ma szansę okazać się przydatnym w takim scenariuszu. Praca na konfiguracji dwumonitorowej przy stanowisku stacjonarnym zwiększa produktywność, co staje się jeszcze bardziej odczuwalne przy niewielkich ekranach ultrabooków. Ponadto dodatkowy monitor oznacza również np. łatwiejsze przedstawienie prezentacji klientowi.

Przykładem urządzenia tego typu jest poręczny monitor AOC I1601FWUX o przekątnej 15,6” i rozdzielczości Full HD. Wyposażono go w magnetyczną podpórkę, pozwalającą na ustawienie ekranu zarówno w poziomie, jak i pionie. Ponadto monitor sam wykrywa, w jakim jest położeniu i automatycznie obraca obraz (funkcję można wyłączyć).

Za rekomendacją działu IT takie monitory zostały rozdane pracownikom DZH Phillips. Jest to jedna z większych firm księgowych i doradczych w rejonie San Francisco Bay Area. Pracownicy firmy odbywają częste spotkania z klientami, na których omawia się i porównuje wiele dokumentów związanych z finansami. Dodatkowy, przenośny monitor znacznie ułatwia to zadanie.

Według naszych wyliczeń ta inwestycja zwiększyła produktywność naszych pracowników o 25%. W dodatku przenośne monitory AOC oferują dobry stosunek ceny do możliwości – komentuje Kevin O’Conell, Sr. Audit Manager w DZH Phillips.

Cena i dostępność:

Sugerowana cena detaliczna AOC I1601FWUX wynosi 949 PLN.

Monitor jest dostępny w sprzedaży w Polsce.