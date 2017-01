Modułowy smartfon Alcatela na MWC

Firma Alcatel prawdopodobnie przywiezie na targii MWC do Barcelony aż pięć nowych smartfonów. To tyle samo, co planuje pokazać Sony. Najnowsze przecieki wspominają o tym, że urządzenie będzie wyposażone w moduły, co pozwoli na wykorzystanie jego wybranych funkcjonalności za pomocą wymiennych paneli z tyłu. Całość ma mocno przypominać LG G5 czy modele serii Z od Motoroli.



Obecnie nie wiadomo jakich dodatkowych funkcji powinniśmy oczekiwać. Grafiki prezentują tutaj wersję tylnego panelu z licznymi diodami LED, które świecą na różne kolory w rytm muzyki (tak jak głośniki JBL Pulse). Widzimy, że będzie dostępna także podwójna dioda LED, która wspierać ma główny aparat cyfrowy 13 MPix. Pod maską powinien znaleźć się ośmiordzeniowy procesor MediaTek.



Cena nowego smartfona powinna wynosić około 320 euro. Możliwe, że będzie to po prostu Idol 5.