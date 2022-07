Mobilne edge computing i smart glass — idealne połączenie do pracy w terenie

Technologie AR (rzeczywistość rozszerzona) i VR (wirtualna rzeczywistość) podbijają rynek korporacyjny. Wraz z ich szybką ekspansją, wiele firm poszukuje rozwiązań do wykorzystania ich w codziennej działalności. Coraz bardziej zaawansowane technologie są cennym wsparciem w optymalizacji procesów i nawiązywaniu kontaktów z pracownikami terenowymi. Służą one także zwiększaniu bezpieczeństwa i zapewnianiu szkoleń. Ten punkt widzenia podzielają firmy z różnych sektorów, od opieki zdrowotnej przez produkcję, aż po budownictwo.

Jak łatwo się domyślić, to wybuch pandemii w 2020 roku przyspieszył proces digitalizacji. Ten fakt potwierdzają eksperci z firmy Dynabook. Firmy stopniowo zaczęły wdrażać inicjatywy transformacji cyfrowej, by wesprzeć ciągłość biznesową. Od tamtego czasu odnotowują one wzrost wykorzystywania technologii AR i VR, które są szczególnie dobrze przystosowane do ułatwiania pracy zdalnej i współpracy między rozproszonymi zespołami. Adaptacja będzie się nasilać, szczególnie w związku z rosnącą znajomością tych technologii, przekształcaniem zasobów fizycznych w cyfrowe oraz integracją łączności 4G/5G.

Równolegle do AR, rynek Edge Computing (przetwarzania brzegowego) również znacznie przyspieszył w ciągu ostatniego roku. Dynabook przeprowadził badanie na osobach odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji IT. Wykazało ono, że ponad połowa (52%) ankietowanych uważa, że decyzje zakupowe związane z edge computing są dziś ważniejsze niż przed pandemią. Edge computing jest postrzegany jako najbardziej przełomowa wschodząca technologia. Za nią plasują się: sztuczna inteligencja, IoT (Internet of Things czyli sieć urządzeń. Umożliwiają komunikację i udostępnianie danych użytkownikom przez internet) i cyberbezpieczeństwo. Prowadzi to do wzrostu innowacyjności i przyjęcia infrastruktury edge computing.

IDC przewiduje 800% wzrost liczby aplikacji edge computing do 2024 roku

Technologie, takie jak AR, będą wykorzystywać zintegrowaną mobilną łączność szerokopasmową (4G/5G) i edge computing do zastosowania na szeroką skalę. Przepustowość najnowszych technologii sieciowych pozwala na wdrażanie pracy zdalnej w sytuacjach wymagających ścisłej współpracy. Przejście na edge, przybliża inteligentne rozwiązania do użytkownika końcowego. Umożliwia skrócenie czasu pracy i ograniczenie zużycia zasobów sieciowych, a także umożliwia wykonywanie operacji podczas braku dostępu do Internetu. Szerokie wdrożenie technologii 4G oraz rozwój technologii 5G i edge computing, sprawia, że technologie takie jak inteligentne okulary AR mają w przyszłym roku oferować znaczące możliwości na rynku korporacyjnym. Według Dynabook najważniejszymi zastosowaniami będą:

• Zdalne wsparcie

Pomoc zdalna obejmuje użytkownika noszącego okulary smart glass i eksperta lub trenera w innym miejscu, który jest w stanie zobaczyć, co widzi użytkownik. Umożliwia to udzielanie wskazówek operatorowi na miejscu w czasie rzeczywistym, oferowanie szkoleń i porad dotyczących napraw maszyn, konstruowania nowych części lub ich czyszczenia. To nie tylko zmniejsza nieplanowane przestoje i związane z podróżami emisje dwutlenku węgla. Takie rozwiązanie jest tańsze i wypełnia lukę w umiejętnościach, która obecnie dotyka przemysł maszynowy i budowlany. Eksperci, którzy nie muszą podróżować na miejsce, mogą komunikować się z większą liczbą pracowników w ciągu dnia, a tym samym wydajniej i oszczędniej przydzielać swoje zasoby wiedzy i umiejętności.

• Współpraca w czasie rzeczywistym

Czasami nad pojedynczymi obiektami musi współpracować wielu pracowników, więc możliwość robienia tego wirtualnie przyniosłaby znaczne korzyści. Jeśli wirtualny obiekt wymaga pracy zespołu projektantów w czasie rzeczywistym, użycie inteligentnych okularów może być świetnym wsparciem. Umożliwiłoby to natychmiastowe udostępnianie modeli 3D i notatek. W szczególności w sektorze produkcyjnym przyniesie to ogromne korzyści firmom, które chcą ograniczyć niepotrzebne podróże.

• Trening

Wiele już powiedziano o wykorzystaniu AR do zrewolucjonizowania szkoleń w sektorze budowlanym i produkcyjnym. Producenci OEM mogliby w rzeczywistości dostarczać maszyny z instrukcjami konstrukcyjnymi załadowanymi do smart glass AR, umożliwiając każdemu pracownikowi ich montaż. Chociaż wyposażenie wszystkich nowych pracowników w inteligentne okulary wymaga początkowej inwestycji, długoterminowe oszczędności są potencjalnie znaczne.

• Sprzedaż i marketing

AR wkroczyło już w świat sprzedaży i marketingu. Wyobraźmy sobie sprzedawców prowadzących potencjalnych nabywców przez wirtualne wersje produkcji lub przedstawiających lokalizację i wygląd nowej maszyny za pomocą AR. Sprzedawcy mogliby tworzyć modelowe fabryki, w których mogliby kierować kupujących bezpośrednio ze swoich biur. Zmniejszyłoby to potrzebę podróżowania i wpłynęło korzystnie na aspekt ekonomiczny i środowiskowy.

„Chociaż korzyści płynące ze smart glass AR i edge computingu mogą wydawać się oczywiste, to ostatnie dwa lata sprawiły, że ta technologia jest bardzo cenna. Globalne ograniczenia i zmniejszenie częstotliwości podróży zmusiły wiele firm do szybszego rozwoju i spojrzenia na coraz bardziej zaawansowane technicznie narzędzia współpracy w celu poprawy komunikacji w dłuższej perspektywie” — powiedział Alexander Malienko, Business Unit Director Eastern Europe, Dynabook Europe GmbH. „Okulary smart glass AR umożliwiają pracę w nowym, hybrydowym środowisku. Umożliwiają szybsze i bardziej zoptymalizowane połączenia, które pasują do zmieniającej się dynamiki świata po pandemii”.