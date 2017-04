Minix Neo-C − jeden z najbardziej niezawodnych adapterów USB-C

Firma C4i wprowadza na rynek Minix Neo-C, jeden z najbardziej zaawansowanych i niezawodnych adapterów USB-C. Niemal wszystkie najnowsze komputery osobiste, telefony i tablety wyposażone są w nowy standard złącza USB. Adapter typu multiport pozwoli w prosty sposób rozszerzyć funkcjonalność każdego urządzenia i sprawdzi się najbardziej w modelach, w których producenci ograniczyli liczbę interfejsów do pojedynczego portu USB-C.

Minix Neo-C jest szczególnie polecany do najnowszych notebooków MacBook firmy Apple, jednak sprawdzi się również we współpracy niemal z każdym najnowszym komputerem osobistym PC Windows/Linux wyposażonym w przyszłościowy i uniwersalny port USB-C. To proste i zarazem funkcjonalne urządzenie pozwoli na używanie komputera wyposażonego w USB-C bez ograniczeń i umożliwi podłączenie większej liczby urządzeń peryferyjnych za pomocą jednego portu USB lub szybkie wykorzystanie urządzeń nie wyposażonych w port USB-C. Pozwoli również na łatwy przesył danych z telefonów czy tabletów wyposażonych wyłącznie w najnowszy interfejs USB. Z powodzeniem adapter może również pełnić funkcję czytnika kart pamięci. Minix Neo-C umożliwi jednoczesne ładowanie urządzenia bazowego przy nieprzerwanym korzystaniu z pozostałych portów. W prosty sposób wyeliminuje konieczność korzystania niepotrzebnych i nieporęcznych konwerterów i przewodów, skutecznie łącząc w jednym funkcje kilku urządzeń. Adapter pozwala na przekonwertowanie interfejsu USB-C na 2 porty USB 3.0, złącze wideo HDMI, port Gigabit Ethernet, SD, czytnik kart SD i TF oraz USB-C (tylko do ładowania).

USB-C jest złączem o wysokiej przepustowości zastępującym dotychczas znane porty uniwersalnej magistrali szeregowej. Sam interfejs USB–C posiada dwa tryby działania, co warunkuje jego specyfikacja. Pierwszy z nich jest w stanie obsłużyć wszystkie rodzaje transmisji, w tym USB 3.0, Gigabit Ethernet i wiele innych lecz charakteryzuje się brakiem wsparcia dla transmisji wideo. Natomiast drugi tryb − obsługiwany przez adapter Neo-C i oznaczony jako ALTDP − pozwala na transmisję każdego sygnału, w tym wideo. Jeśli port w komputerze obsługuje tryb pracy ALTDP, to możemy wykorzystać USB-C jako stację dokującą do podłączenia monitora lub telewizora do naszego laptopa poprzez przewód HDMI. Urządzenie pozwoli na przesłanie pulpitu komputera na ekran telewizora lub monitora, czyli może służyć jako wyjście wideo, w wypadku gdy nasz laptop takowego nie posiada. Obsłuży rozdzielczość do 4K@60Hz, czyli najwyższą oferowaną w tej chwili rozdzielczość dla telewizorów konsumenckich. Pozwoli to cieszyć się idealnym obrazem i jakością na większych rozmiarów telewizorze lub monitorze. Przed zakupem przejściówki warto więc zapoznać się ze specyfikacją swojego urządzenia i sprawdzić, jaki tryb działania obsługuje posiadane złącze USB-C.

Porty USB w adapterze Minix Neo-C pozwolą na podłączenie myszki, klawiatury, drukarki lub skanera, pamięci pendrive czy innych urządzeń peryferyjnych do komputera. Oprócz przesyłu danych adapter umożliwi ładowanie i obsługę urządzeń zewnętrznych prądem 0,6A bez podłączonego zasilania lub 3A przy podłączonym źródle prądu, co wystarczy np. do współpracy z zewnętrznym dyskiem HDD. Natomiast port RJ45 o parametrach sieciowych 1GB umożliwi łatwe podłączenie komputera do sieci lokalnej. Minix Neo-C wyposażony jest także we własne złącze USB-C − wykorzystany port w komputerze będzie więc dostępny w adapterze.

Minix Neo-C posiada niewielką, aluminiową i minimalistycznie zaprojektowaną obudowę. Wzornictwem nawiązuje do eleganckich produktów z najwyższej półki, w tym produktów marki Apple. Przewód USB-C zabezpieczony jest grubą i trwałą izolacją z tworzywa sztucznego. Urządzenie dostępne jest w dwóch wersjach kolorystycznych – „gwiezdnej szarości” oraz złotej.