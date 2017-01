Microsoft Surface Pro 5 już niebawem

Firma Microsoft w pierwszym kwartale tego roku pokaże Surface Pro 5. Będzie to urządzenie typu 2 w 1 i ma być wykonywane w fabrykach Pegatron Technology. Na pokładzie tego modelu znajdziemy ekran dotykowy o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli (4K) i zagęszczeniu 358 pikseli na cal.



Poza tym pod maską zamontowany będzie procesor Intel Core siódmej generacji (Kaby Lake), pamięć RAM typu DDR4 o pojemności do 16 GB, SSD o pojemności do 1 TB, port USB typu C z obsługą Thunderbolta 3 oraz akumulator o większej pojemności. Miłym dodatkiem będzie ładowany bezprzewodowo rysik.



Niedawno mówiło się, że produkt Microsoftu może mieć procesor oparty na architekturze ARM, jednak urządzenie to będzie przeznaczone do zastosowań profesjonalnych, więc raczej nie możliwe, żeby zrezygnowano z architektury x86. Możliwe, że z ARM skorzysta Surface 5, który ma być napędzany procesorem Qualcomm Snapdragon 635. To powinno zapewnić dużo większy czas pracy na akumulatorze.