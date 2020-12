MicroSDXC 340S od TRANSCEND – karta pamięci do konsoli przenośnej, kamery GoPro i drona

Już w styczniu 2021 roku do sprzedaży trafi nowa karta pamięci firmy TRANSCEND. MicroSDXC 340S należy do klasy wydajności A2 i będzie idealnym wyborem do smartfonów, tabletów, przenośnych konsol (jak Nintendo Switch), a także kamer sportowych i dronów.

Nośnik spełnia jednocześnie standardy UHS Speed Class 3 (U3) oraz UHS Video Speed Class 30 (V30) i należy do klasy wydajności A2. Dzięki temu jest w stanie osiągać imponujące prędkości odczytu do 160MB/s i zapisu do 125MB/s.

MicroSDXC 340S świetnie sprawdzi się jako dodatkowa pamięć do smartfona czy tabletu. Umożliwi też niezakłóconą i płynną grę na konsoli, a fani fotografii będą mogli wykorzystać ją do tworzenia nagrań wideo w jakości 4K Ultra HD, także przy użyciu drona.

Karta została zbudowana w oparciu o technologię 3D NAND flash, umożliwiającą warstwowe układanie komórek pamięci, co pozwala pomieścić na nośniku jeszcze więcej danych, zachowując jednocześnie atrakcyjną cenę. MicroSDXC 340S dostępna będzie w dwóch wariantach pojemnościowych: 128 GB oraz 256 GB.

Nowy nośnik od TRANSCEND charakteryzuje się również wysoką wytrzymałością na warunki otoczenia. Może on pracować w szerokim zakresie temperatur od –25°C do 85°C i jest odporny na wodę, wstrząsy, oddziaływanie elektrostatyczne i promieniowanie X.

Gwarancja i cena

Producent deklaruje żywotność nośników na poziomie 10 000 cyklów P/E (Program/Erase) oraz 5-letnią ograniczoną gwarancję na sprzęt. Karty do sprzedaży trafią już w styczniu w sugerowanych cenach: 140 PLN za wariant 128 GB oraz 170 PLN za 256 GB.

Producent rekomenduje używanie wraz z kartą czytnika HUB5C z najnowszą wersją firmware.