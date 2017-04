Mi VR Play 2 - nowe gogle VR

Firma Xiaomi pokazała najnowszy model swojego headsetu VR, który nosi nazwę Mi VR Play 2 i będzie następcą modelu Mi VR Play, który miał premierę w 2016 roku. Produkt ten ma kosztować zaledwie 60 złotych i w porównaniu do poprzednika został wykonany z miękkiego materiału, przez co będzie wygodnie leżał na naszej głowie.



Mi VR Play drugiej generacji jest lżejszy i bardzo dobrze wentylowany za pomocą niewidocznych otworów, które gwarantują bardzo dobrą cyrkulację powietrza wokół naszej twarzy. Możemy także bardzo łatwo zainstalować smartfon w środku headsetu, co w poprzedniej wersji nie było takie oczywiste. Model ten sprawdzi się wśród osób, które szukają taniego headsetu do podstawowych zadań, gdzie większość zależy od posiadanego telefonu. Urządzenie zadebiutuje na rynku 19 kwietnia, ale nie wiemy czy będzie sprzedawane poza Chinami.



19 kwietnia spodziewamy się także zapowiedzi Mi 6, który będzie nowym flagowcem Xiaomi.