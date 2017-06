Mi Notebook Air - odświeżony notebook Xiaomi

Firma Xiaomi w lipcu zeszłego roku pokazała nowego laptopa Mi Notebook Air. Później ujawniono jego następcę z modułem 4G, ale teraz przyszedł czas na pokazanie pełnoprawnego, kolejnego modelu z tej rodziny.



Według ostatnich doniesień nowość będzie posiadała 13,3 calowy ekran (nie będzie opcji 12,5 cala) o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, czytnik linii papilarnych w narożniku gładzika i sporo nowych podzespołów. Pod obudową zamontowano procesor Intel Core i5-7200U (Kaby Lake) o taktowaniu do 3,1 GHz, GeForce MX150, 8 GB RAM, dysk SSD o pojemności 128 GB lub 256 GB, Bluetooth 4.0, 1 x USB-C (5Gb/s), 2x Type A USB 3.0 (2.5 Gb/s), pełnowymiarowe HDMI i 4-ogniowa bateria z opcją szybkiego ładowania. Można ją naładować do połowy w 30 minut.



Sprzęt będzie ważył 1,3 kilograma, co oznacza, że w jego wyglądzie nie zaszły znaczące zmiany. Nowość niebawem trafi do sprzedaży, a jego cena wyniesie 735 dolarów w wersji 128 GB oraz 809 dolarów w wersji 256 GB.