Metody płatności w polskich bukmacherach

Zakłady sportowe należą do ulubionych rozrywek wielu Polaków. Nawet pomimo dość surowego prawa, przynajmniej w tym względzie, w Polsce funkcjonuje obecnie aż 18 bukmacherów, z których usług chętnie korzystają mieszkańcy naszego kraju. Zakłady sportowe są zabawą, która fascynuje nas z wielu względów.

Obstawianie wyników wiąże się z nieustannym napięciem i adrenaliną, które towarzyszą nam podczas oczekiwania na wynik. Poza tym, jeśli masz prawdziwy talent i wiedzę, możesz w szybki i prosty sposób znacznie się wzbogacić. Nie będzie to jednak możliwe bez wcześniejszego złożenia depozytu. W dzisiejszym artykule opiszemy w skrócie, jakie formy płatności dostępne są w polskich firmach bukmacherskich.

Przelewy bankowe

Podstawowymi formami płatności, jakie znajdują się na każdej platformie związanej z zakładami sportowymi, są przelewy bankowe. Zdaniem wielu osób, jest to niezawodna metoda, która w dodatku pozwala na przelewy w obie strony.

Istnieje jednak dość duże grono przeciwników przelewów bankowych. Po pierwsze te wymagają każdorazowego logowania się na swoje konto bankowe, co wymaga podania danych, takich jak login czy hasło. Przelewy przechodzą bezpośrednio przez bank, więc warto mieć na względzie, że nie jesteśmy do końca anonimowi. Sam przelew łączy się z kilkoma procesami, przez które czas oczekiwania na środki może wydłużyć się nawet do kilku dni.

Płatności kartami

Jak donosi nasz ekspert, Irenka Zając, której profil znajdziesz tutaj, sytuacja wygląda nieco korzystniej w przypadku płatności kartą. Obsługiwanymi przez większość bukmacherów kartami są Visa i MasterCard. Dużą przewagą tej metody płatności jest to, że przelew trafi na nasze konto na stronie już po kilku minutach. Pomimo tego nadal wymagane jest to, by podać dane swojej karty, co może w niektórych wzbudzać niepokój.

Portfele elektroniczne

Wśród najpopularniejszych portfeli elektronicznych możemy wymienić Skrill i Neteller. Cechują się one łatwością użytkowania i wieloma przyjaznymi dla użytkowników funkcjami. Są to platformy, z których mogą korzystać zarówno klienci prywatni, jak i firmy. Klienci mogą zamówić specjalne karty zbliżeniowe czy pobrać w pełni funkcjonalną aplikację dla urządzeń przenośnych.

Portfele, takie jak Skrill i Neteller widnieją na liście metod płatności wielu bukmacherów. Pozwalają na szybkie przelewy, w tym międzynarodowe. Można również za pomocą jednego kliknięcia zmienić walutę. Część przelewów obciążona jest opłatami, na przykład w przypadku przewalutowania. Nie mniej jednak nadal są użytkowane przez wielu graczy zakładów sportowych, ze względu na szybkość przelewów czy wyjątkowy komfort użytkownika.

Oczywiście to nie wszystko, gdyż poza dwoma powyższymi, niektórzy bukmacherzy pozwalają dokonywać wpłat również poprzez MuchBetter czy ecoPayz. Każdy z nich ma identyczną mechanikę działania, wzbogaconą o pewne dodatkowe funkcje, które znacznie ułatwią zawieranie zakładów.

Czy istnieje polski bukmacher Paypal?

Paypal działa dokładnie tak, jak wszystkie inne portfele elektroniczne. Tutaj również zakładamy specjalne konto, na które możemy wpłacać pieniądze i wydawać je według własnego uznania. Każdy bukmacher Paypal pozwala nam na dokonywania błyskawicznych przelewów, dzięki czemu już po kilku chwilach możemy przystąpić do stawiania zakładów.

Co zaskakujące w Polsce istnieje tylko jeden bukmacher Paypal. Jest firma STS, która jako jedyna zdecydowała się podpisać umowę z tym pośrednikiem. Czy w przyszłości pojawi się kolejny bukmacher Paypal? Trudno powiedzieć.

Blik

Blik jest dość popularną w Polsce metodą płatności. Funkcja obsługiwana jest przez wszystkie polskie banki i nie ma nikogo, kto przynajmniej raz w życiu by z niej nie korzystał. Całość opiera się na wygenerowaniu specjalnego kodu, który należy następnie podać na stronie, na którą ma trafić nasz przelew.

Cały proces jest nieprawdopodobnie prosty i składa się z kilku kroków. Kiedy zostaniemy poproszeni kod Blik, musimy zalogować się na swoje konto bankowe poprzez aplikację bądź stronę. Następnie należy wejść w zakładkę Blik i zlecić wygenerowanie kodu. Po wszystkim zostaniemy poproszeni o potwierdzenie płatności, co da nam z kolei pewność, że przelew nie trafi w niepowołane ręce.

Przelewy24

Przelewy24 to nowoczesny system pozwalający na zlecanie szybkich przelewów z banku bezpośrednio do sklepu lub innego, dowolnego portalu. System jest o tyle wygodny, że nie wymaga od użytkownika zakładania konta ani weryfikowania go za pomocą danych osobowych. Posiada autoryzację Komisji Nadzoru Finansowego.

Podczas dokonywania przelewu zostaniemy odesłani na stronę Przelewy24, gdzie w pierwszej kolejności będziemy poproszeni o wybranie banku, z jakiego chcielibyśmy przelać środki. Następnie system przeniesie nas do banku, w którym będziemy musieli zalogować się na konto. System Przelewy24 posiada konta w wielu bankach. Dlatego proces przelewu opiera się na potwierdzeniach płatności, które docierają na stronę docelową znacznie szybciej, aniżeli klasyczny, trwający kilka dni przelew.

Paysafecard

Kolejną, równie często używaną metodą płatności jest Paysafecard, czyli karty przedpłacone. Jest to jedna z najbardziej anonimowych metod płatności, która nie wymaga ani założenia konta, ani podawania jakichkolwiek danych.

System opiera się na specjalnych kartach o różnych wartościach. Możemy kupić je w wielu punktach w Polsce, w tym w sklepach konkretnych sieci czy na stacjach benzynowych. Pełna lista punktów znajduje się na stronie Paysafecard. Kiedy już będziemy w posiadaniu takiej karty, będziemy mogli wpłacić środki u dowolnego sprzedawcy. Wystarczy, że podamy znajdujący się na odwrocie karty kod, za pomocą którego nasze konto w ciągu kilku minut zostanie zasilone o odpowiednią sumę.

Podsumowanie

W sieci istnieje wiele platform umożliwiających swoim klientom przelewanie środków na konta na stronach związanych z zakładami sportowymi. O wiele wygodniejsze wydają się w tym względzie przelewy z portfeli internetowych. Bardzo atrakcyjną ofertą może pochwalić się każdy bukmacher Paypal, który pozwala swoim graczom na szybkie wpłacanie i wypłacanie środków. Na naszej stronie zamieściliśmy wiele przydatnych recenzji i innych artykułów związanych z zakładami sportowymi. Zapraszamy do lektury.