Mercusys MR60X – nowy, przystępny cenowo gigabitowy router AX1500 z WiFi 6

MR60X to najnowsze, atrakcyjnie wycenione urządzenie marki Mercusys. Router zapewni szybkie i wydajne WiFi dla nowoczesnego domu, w którym do sieci bezprzewodowo łączy się wiele urządzeń takich jak tablety, laptopy, smart TV, drukarki, smartfony itp.

Dzięki implementacji standardu WiFi 6 i wielu technologii wspomagających pracę WiFi, takich jak MU-MIMO, 1024-QAM, OFDMA, Beamforming czy Smart Connect, szczególnie polecany jest osobom, które mają wiele urządzeń w domu i potrzebują dla wszystkich stabilnego i szybkiego połączenia. Bez straty jakości połączenia WiFi wielu użytkowników może w tym samym czasie oglądać programy i seriale, grać w sieciowe gry czy odbywać video rozmowy.

Router umożliwia także stworzenie wydajnej sieci kablowej. Produkt wyposażono w trzy gigabitowe porty Ethernet (jeden port WAN oraz dwa porty LAN). Urządzenie można także wykorzystać jako Access Point.

Mercusys MR60X oferuje do 1500 Mb/s łącznej przepustowości w dwóch pasmach transmisji: do 1201 Mb/s w paśmie 5GHz oraz do 300 Mb/s w paśmie 2,4GHz. Technologia beamforming kształtuje wiązkę sygnału w taki sposób, żeby jak najlepiej trafiać do urządzenia klienckiego.

Wysoką wydajność WiFi zapewniają liczne technologie, które oferuje router Mercusys MR60X. Są to m.in. technologia OFDMA, umożliwiająca transmisję dużej ilości pakietów danych do wielu urządzeń jednocześnie oraz modulacja 1024-QAM, odpowiadająca za zwiększenie prędkości sieci. Dzięki funkcji Smart Connect router sam decyduje, skorzystanie z których pasm będzie w danym momencie bardziej korzystne dla każdego z podłączonych urządzeń.

Dzięki temu rozwiązaniu starsze sprzęty połączone z routerem nie spowodują pogorszenia prędkości sieci. Technologia Target Wake Time (TWT) redukuje zużycie energii przez urządzenia mobilne i IoT. Quality of Service pozwala natomiast na ustawienie priorytetów urządzeniom, które pełnią najważniejsze funkcje w domu.

Router Mercusys MR60X oferuje najnowszy standard szyfrowania WPA3, zapewniając tym samym bezpieczeństwo sieci WiFi oraz skuteczną ochronę sieci przed cyberatakami. Dzięki tym rozwiązaniom, także dostępne w sieci urządzenia IoT są całkowicie bezpieczne. Oprócz tego, dzięki kontroli rodzicielskiej, możliwa jest ochrona najmłodszych użytkowników sieci, podczas korzystania przez nich z Internetu. Rodzice mogą także wyznaczyć określony czas, kiedy ich pociechy korzystają z WiFi.

Pełna specyfikacja techniczna urządzenia dostępna jest na stronie Mercusys.

Zakup MR60X to niewielki koszt. Można go nabyć w cenie ok. 170 zł. Router objęto trzyletnią gwarancję producenta.