Memobird - przenośna drukarka

W sklepie GearBest rozpoczęła się promocja, dzięki której kupicie przenośną drukarkę Memobird w cenie 41,99 dolarów. Urządzenie to wykorzystuje interfejs micro USB i oparte jest na technologii druku termicznego.



Warto zauważyć, że sprzęt posiada funkcję WiFi, dzięki czemy może on drukować nasze zdjęcia przesłane bezpośrednio z telefonu komórkowego. Niestety druk dwustronny nie jest wspierany. Urządzenie jest bardzo lekkie (162 gramy) i małe (10,8 x 8 x 7 cm). Drukowanie odbywa się na bardzo wąskim papierze. Sprzęt ten przypomina drukarki do paragonów sklepach i podobnie jak one pozwala na korzystanie tylko ze skali szarości.



Żeby uzyskać najniższą cenę musimy podać kod: GBME. Link do oferty znajdziecie tutaj.