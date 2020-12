MasterFan MF120 Halo 3in1 - powiew chłodu w stylowym wydaniu

Cooler Master MasterFan MF120 Halo to pakiet trzech wentylatorów, które mają odmienić PC. Ich wydajność powinna przełożyć się na niższe temperatury robocze, a programowalne podświetlenie nadać maszynie niepowtarzalny styl.

Cooler Master MasterFan MF120 Halo to zestaw śmigieł, który ma zainteresować pecetowych entuzjastów. Nowa seria wentylatorów posiada adresowalne podświetlenie RGB LED w formie podwójnej pętli. Ma ono gwarantować intensywne, żywe barwy rozświetlające wnętrze maszyny. Iluminacja może współgrać z innymi elementami komputera - producent zapewnił zgodność z systemami producentów płyt głównych. Na liście wymieniane są m.in. Aura Sync, Mystic Light czy Polychrome.



Jeśli ktoś nie ma odpowiednich złączy na płycie głównej, nie będzie to problemem. Wraz z wentylatorami Cooler Master MasterFan MF120 użytkownik dostaje stosowny kontroler RGB, który pozwala wykorzystać ich możliwości. Oprócz walorów wizualnych, konstrukcja wyróżnia się zastosowaniem hybrydowych łopatek. Projektanci czerpali inspirację z silników odrzutowych i śmigieł helikopterów by uzyskać wysokie ciśnienie statyczne oraz efektywny przepływ powietrza.

W praktyce śmigła z łożyskami typu rifle potrafią przepompować do 80 m sześciennych powietrza w ciągu godziny. Natężenie hałasu ma przy tym nie przekraczać 30 decybeli. Mówimy więc o głośności porównywalnej do zacisznej i pozbawionej ruchu ulicy. Żywotność wentylatorów Cooler Master MasterFan MF120 Halo jest z kolei szacowana na 160 tys. godzin, a więc blisko dwie dekady ciągłej pracy.

Użytkownicy, którzy chcieliby rozświetlić swój PC i jednocześnie poprawić cyrkulację powietrza w obudowie, mogą już zakupić zestaw trzech śmigieł. Wentylatory Cooler Master MasterFan MF120 Halo w zestawie 3-w-1, zawierającym kontroler ARGB, są dostępne w sklepach i kosztują około 190 zł.