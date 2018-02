MasterBox MB500: nowa, gamingowa obudowa od Cooler Mastera

Targi CES 2018 obfitowały w pokazy nowych urządzeń – na tym polu zwłaszcza wyróżnił się Cooler Master. Wśród prezentowanych przez producenta sprzętów znalazła się m.in. obudowa MasterBox MB500.

Cooler Master nie zaniedbał strony wizualnej swojego produktu, stawiając na przykuwający oko, nowoczesny design. Przedni panel jest do połowy pokryty przezroczystą siatką, dodatkowo z boku znajduje się okno z hartowanego szkła. Co więcej, w zestawie z MB500 znajdują się trzy wentylatory 120 mm z podświetleniem RGB, dzięki którym obudowa ma prezentować się jeszcze bardziej okazale.

Lepszy przepływ powietrza

Jednak panel z siatki na froncie obudowy to nie tylko fajny, estetyczny dodatek. W połączeniu z otworami wentylacyjnymi umieszczonymi na górze, „meshowany” element ma znacznie polepszyć przepływ powietrza w MB500 - to z kolei wpływa na efektywniejsze chłodzenie i wydłużenie życia podzespołów.

Efektywne chłodzenie

Projektując MB500, Cooler Master starał się zapewnić wsparcie dla licznych wentylatorów – użytkownik ma możliwość montażu do sześciu z nich. W środku znajdzie się również miejsce dla radiatora o wysokości 360 mm. Producent tym samym gwarantuje, że pod względem opcji chłodzenia, jego produkt nie zawiedzie oczekiwań klientów.

Wolność wyboru

Nowy MasterBox - podobnie jak i inne obudowy Cooler Mastera – został tak pomyślany, by dać użytkownikowi maksymalną swobodę w doborze i aranżacji komponentów. We wnętrzu MB500 zmieści się chłodzenie procesora o wysokości do 160 mm, karta graficzna o długości do 400 mm czy spory zasilacz o maksymalnej długości 180 mm.

Obudowa MasterBox MB500 pojawi się w sprzedaży pod koniec kwietnia, jej cena ma wynosić ok. 300 zł.

Dane techniczne:

• Materiały: stal, plastik, szkło hartowane

• Kompatybilność: ATX, Micro ATX, Mini-ITX

• Gniazda rozszerzeń: 7

• Zatoki na dyski: 2 x 3.5”HDD (maks. 2), 2 x 2.5” SSD (maks. 4)

• Interfejs I/O: 2x USB 3.0, Audio In/Out

• Miejsca na wentylatory: 2 x 140 mm lub 3 x 120 mm z przodu, 2 x 120 mm na górze, 1 x 120 mm z tyłu

• Możliwość montażu radiatora: radiator 120/140/240/280/360 mm z przodu (do 50 mm szerokości bez wentylatora), 1 x 120 mm z tyłu

• Chłodzenie CPU: 160 mm

• Zasilacz: 180 mm

• Karta graficzna: 400 mm

• Filtry anty-kurzowe: na przednim i dolnym panelu

• Wymiary: 494 x 211 x 475 mm