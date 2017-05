Marka Lenovo Legion oficjalnym partnerem ESL CS:GO Pro League

Platforma dla sportów elektronicznych ESL poinformowała, że marka Lenovo Legion została jej oficjalnym partnerem dla bieżącego sezonu ligi ESL CS:GO Pro League, a także sezonu 6, który rozpocznie się już we wrześniu. Jako oficjalny partner, Lenovo zapewni najnowocześniejsze komputery dla zawodowych graczy ligi, a także laptopy gamingowe dla analityków wykorzystywane w zwykłych meczach w sezonie i podczas imprez stadionowych.

Ulrich Schulze, Pro Gaming wiceprezydent ESL, wyraził ogromne zadowolenie z nowego sprzętu:

„Jest mi niezmiernie miło powitać markę Lenovo Legion na pokładzie tegorocznych rozgrywek ESL CS:GO Pro League. Przy wyborze partnerów do współpracy zawsze kierujemy się tym, by mogli oni sprostać wymogom wydajności oraz intensywności rozgrywek i jesteśmy przekonani, że marka Lenovo Legion zaspokoi potrzeby wszystkich stron.”





Wśród komputerów do gier używanych do najbardziej zaawansowanych etapów turnieju znajdzie się model Lenovo Legion Y720. Dzięki grafice NVIDIA® GeForce® GTX 1060, procesorowi do modelu Intel® Core™ i7 7. generacji oraz imponującemu wyświetlaczowi IPS 15,6” UHD (3840 x 2160) spełnia najbardziej wygórowane wymagania graczy, w tym te dotyczące wirtualnej rzeczywistości. Lenovo Legion Y720 to także pierwszy na świecie laptop z systemem Windows® wyposażony w technologię Dolby Atmos®1 zapewniającą imponujący dźwięk, który otacza gracza i dostarcza jeszcze lepszych doświadczeń podczas rozgrywki. Natomiast wbudowany, opcjonalny odbiornik Xbox One™ Wireless pozwala cieszyć się grą w wirtualnej rzeczywistości razem ze znajomymi.

Z nowym sprzętem będą mogli zapoznać się nie tylko komentatorzy i dziennikarze - podczas finałowego turnieju w Dallas Lenovo będzie obecne na miejscu z własnym stoiskiem, na którym każdy obecny na turnieju gość będzie mógł przetestować najnowsze komputery, skorzystać z wielu bezpłatnych atrakcji i zdobyć ciekawe nagrody.

Nadal można zarezerwować miejsce na finał sezonu w Dallas w dniach 3–4 czerwca. Aktualności dotyczące turnieju można śledzić, obserwując ESL CS w serwisach Twitter i Facebook.