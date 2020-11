Mad Dog Pro GMC301 – solidny mikrofon dla graczy i streamerów

Polski producent sprzętu dla graczy, MAD DOG, powiększył swoje portfolio o pojemnościowy mikrofon GMC301. Jest to sprzęt idealny dla początkujących streamerów, graczy i nie tylko.

Lista produktów gamingowych firmy MAD DOG właśnie wzbogaciła się o mikrofon GMC301. Nowe urządzenie spełni oczekiwania zarówno początkujących streamerów, graczy, twórców YouTube, ale także sprawdzi się podczas rozmów na komunikatorach internetowych.

GMC301 to profesjonalny mikrofon pojemnościowy o impedancji 150 Ohm, wyposażony w dużą membranę. Model ten został dodatkowo wyposażony w nakładkę z pianki oraz filtr POP, które wytłumią szumy otoczenia oraz „wybuchowe spółgłoski” takie jak P czy B. Dzięki temu nagrania i audycje na żywo będą brzmiały profesjonalnie i czysto.

Ponadto w zestawie wraz z mikrofonem znajdźmy uniwersalny koszyk, którzy ochroni mikrofon przed wibracjami pochodzącymi z biurka. Co więcej, MAD DOG zadbało również o komfort korzystania z mikrofonu dodając solidny statyw o zasięgu do 82 cm, który przymocujecie do biurka przy pomocy zacisku stołowego. Długi 2,5-metrowy przewód, umożliwi podłączenie sprzętu w sposób jaki najbardziej Wam odpowiada.

Za zestaw składający się z mikrofonu pojemnościowego MAD DOG Pro GMC301, gąbki, filtra POP, koszyka oraz statywu z uchwytem zapłacimy tylko 149,99 zł. Jest to zatem rozwiązanie idealne dla osób, które szukają solidnego sprzętu w bardzo dobrej cenie.

Parametry techniczne MAD DOG Pro GMC301:

• Typ mikrofonu: kierunkowy;

• Rodzaj: studyjny;

• Czułość [-dB]: 34;

• Impedancja [Ohm]: 150;

• Pasmo przenoszenia min. [Hz]: 20;

• Pasmo przenoszenia max. [Hz]: 20000;

• Wyposażenie: Amortyzator, Kabel AUX, Pop-filtr, Statyw, uchwyt, przewód XLR-jack 3,5 mm;

• Złącze: 3,5 mm;

• Długość przewodu [m]: 2,5;

• Stosunek sygnału do szumu [dB]: 78;

• Impedancja obciążeniowa [Ohm]: ≥1000;

• Cena: 149,99 zł.