Logitech z nowym prezenterem Spotlight

Firma Logitech, wiodący producent akcesoriów komputerowych, przedstawiła dziś prezenter Logitech Spotlight Presentation Remote – stworzone od zera narzędzie, które zmieni całą kategorię. W przeciwieństwie do tradycyjnych prezenterów lub zwykłych wskaźników laserowych, Logitech Spotlight jest zaawansowanym narzędziem, które pozwala kontrolować przebieg prezentacji, podświetlać i powiększać treści na ekranie w bardziej angażujący i przyciągający uwagę sposób.

„Prezentacje są z reguły stresujące. Większości z nas brakuje pewności siebie podczas wystąpień przed publicznością, więc się denerwujemy” – powiedział Marcel Stolk, senior vice president w dziale Kreatywności i Produktywności, Logitech. „Nowy prezenter Logitech Spotlight jest łatwy w obsłudze, a co najważniejsze, oferuje nowe sposoby angażowania odbiorców, dzięki czemu można lepiej przekazać to, co mamy do powiedzenia” – dodał Marcel Stolk.

Logitech Spotlight ustanawia nowe standardy w kontroli przebiegu prezentacji. Najnowszy prezenter szwajcarskiego producenta pozwala na bezproblemowe przerzucanie slajdów i interakcję z treścią na ekranie z odległości do 30 m. Zaawansowany wskaźnik umożliwia podświetlanie i powiększanie wybranej treści bez straty na jakości obrazu, dzięki czemu publiczność pozostaje zaangażowana w trakcie całej prezentacji. Prezenter oferuje również opcję kursora, za pomocą którego można włączać wideo i otwierać łącza. W przeciwieństwie do zwykłego laserowego wskaźnika, kursor i podświetlane treści są widoczne zarówno na żywo, jak i podczas wideokonferencji.

Prezenter Logitech Spotlight współpracuje z dedykowaną aplikacją, dzięki której można zaprogramować przebieg prezentacji nawet przed jej rozpoczęciem. W aplikacji można zmienić tryb wskaźnika, ustawić czasowe alarmy wibracyjne lub aktywować bardziej zaawansowane funkcje, jak np. regulację głośności za pomocą gestów. Ponadto do aplikacji będą sukcesywnie dodawane nowe możliwości, dzięki czemu użytkownicy zawsze będą mieć dostęp do najnowszych opcji.

Logitech Spotlight natychmiast łączy się z komputerem lub tabletem poprzez odbiornik USB lub za pomocą technologii Bluetooth Smart. Prezenter współpracuje na zasadzie plug-and-play z większością urządzeń i jest kompatybilny ze wszystkimi popularnymi aplikacjami do tworzenia prezentacji. Ponadto posiada akumulator, który już po 1 min ładowania zapewnia do 3 godzin pracy, więc rozładowane urządzenie nigdy nie zaskoczy użytkownika.

„Wiemy, jak ważna jest niezawodna technologia, by czuć się pewnym siebie podczas prezentacji. Takie rozwiązania technologiczne, jak prezentery Logitech Spotlight, pozwalają mówcom skupić się przemówieniach i przekazywaniu swoich pomysłów” – powiedziała Lisa Choi Owens, dyrektor ds. globalnych partnerstw, TED.

Logitech i TED planują zacząć poszukiwania aspirujących mówców z całego świata, którzy zostaną zaproszeni do udziału w ekskluzywnej Akademii Prezentacji Spotlight w trakcie konferencji TED w Nowym Jorku. Uzbrojeni w prezentery Spotlight, uczestnicy warsztatów będą mieli okazję doskonalić swoje umiejętności prezentacji pod okiem ekspertów z branży. Dzięki temu programowi obie firmy chcą inspirować i wspierać społeczność wizjonerów z całego świata. Więcej szczegółów na temat tej współpracy firmy ogłoszą w najbliższych tygodniach.

Cena i dostępność

Prezenter Logitech Spotlight będzie dostępny od dzisiaj w sklepach Logitech i Apple w sugerowanej cenie detalicznej 579 zł.