Logitech podkręci twoją efektywność z innowacyjną klawiaturą CRAFT

Firma Logitech, wiodący producent peryferii komputerowych, ogłosiła premierę klawiatury CRAFT. Jest to pierwsze tego typu urządzenie na rynku. CRAFT wyposażono w specjalne pokrętło – Koronę, umożliwiającą korzystanie z komputera w innowacyjny sposób. Oferuje ono użytkownikom zupełnie nową jakość pracy z edytorami tekstu oraz grafiki: Microsoft Word, Microsoft Excel, a także Adobe Photoshop. Pozwala to na zwiększenie komfortu i efektywności wykonywanych zadań.

Eleganckie, aluminiowe pokrętło w klawiaturze zapewnia ultraszybki dostęp do menu kontekstowego. Poprzez dotknięcie, stuknięcie lub przekręcenie, można dostosować jasność, kontrast i nasycenie barw w Adobe Photoshop. Natomiast w programie Microsoft Excel pokrętło może zostać użyte do tworzenia i dostosowywania wielkości tabeli. Urządzenie znajdzie swoje zastosowanie również w Microsoft Word – za pomocą Korony można dokonać zwiększenia i zmniejszenia czcionki. Dzięki przełomowym rozwiązaniom technologicznym, CRAFT oferuje użytkownikom jeszcze większą kontrolę i precyzję.

„Klawiatura Logitech CRAFT to nasz nowy flagowy produkt. Urządzenie jest dedykowane wszystkim, którzy chcą pracować szybciej i wydajniej. Sporządzanie grafik, prezentacji i dokumentów z nową klawiaturą CRAFT, przenosi jakość tworzonych projektów na najwyższy poziom. – powiedziała Joanna Borucka, Channel Marketing Manager Eastern Europe C&P & VC, Logitech. „Korona oferuje natychmiastowy dostęp do potrzebnych funkcji. Pozwala to na zaoszczędzenie cennego czasu podczas wykonywania zadań. CRAFT potrafi wydobyć nieodkryty wcześniej potencjał.” – podsumowała Joanna Borucka.

Aluminiowa Korona została umiejscowiona w lewym górnym rogu urządzenia. Jest w pełni funkcjonalna i wrażliwa na dotyk. Pokrętło automatycznie wykrywa używane programy, dając natychmiastowy dostęp do potrzebnych narzędzi. Lekkie dotknięcie Korony wystarczy, by uruchomić menu kontekstowe. Przyciśnięcie oraz przekręcenie okrągłego przełącznika umożliwia osiągnięcie pożądanej jasności obrazu, rozmiaru wykresu, czcionki lub narzędzia rysowania.

Więcej funkcji zapewnia instalacja dedykowanej aplikacji Logitech Options. Jest to narzędzie ulepszające działanie na programach takich jak: Adobe Photoshop CC, Adobe Illustrator CC, Adobe Premiere Pro CC, Adobe InDesign CC, Microsoft PowerPoint, Excel a także Word (Produkty firmy Microsoft są kompatybilne tylko podczas korzystania z PC).

Korona zastosowana w Logitech CRAFT gwarantuje komfort, wygodę i niezawodność. Zaangażowanie obu rąk pozwala na jeszcze wyższą wydajność pracy, podczas wykonywania zadań wymagających dokładności. Pokrętła można użyć do przełączenia pulpitu, aplikacji lub wpływania na głośność systemu. Przypisanie funkcji jest możliwe poprzez użycie darmowego narzędzia Logitech Options.

Klawiatura wyposażona jest w inteligentne podświetlenie. Urządzenie potrafi wykryć zbliżające się ręce, co wywołuje odpowiednią reakcję świetlną. Ponadto Logitech CRAFT automatycznie dostosowuje jasność podświetlenia w zależności od warunków, jakie panują w pomieszczeniu.

Klawisze w Logitech CRAFT stworzono z myślą o wygodzie i zadowoleniu użytkownika. Oprócz przystępnego wyglądu, istotna jest również funkcjonalność przycisków. Każdy z klawiszy został zaprojektowany tak, by zapewnić stabilność i pewność podczas pracy. Klawiatura prezentuje się estetycznie na biurku wśród innych akcesoriów firmy Logitech, takich jak: Logitech MX Sound, Logitech Spotlight oraz Logitech MX Master 2S.

Dzięki intuicyjnym przyciskom Easy-Switch można przełączać się między trzema różnymi urządzeniami. Niezależnie od używanego systemu – obsługiwane są platformy Windows i Mac. Połączenie z jednostką jest nawiązywane przy użyciu nadajnika USB Logitech Unifying lub Bluetooth.

Cena i dostępność

Klawiatura Logitech CRAFT będzie dostępna w sprzedaży od połowy września na stronie Logitech.com, a także u wybranych partnerów handlowych. Spodziewana cena detaliczna wynosi 849 zł.