Logitech G502 otrzymuje rewolucyjny sensor HERO 16K

Logitech G, marka Logitech, pokazała Logitech® G502 HERO Gaming Mouse, ulepszoną wersję kultowej myszy Logitech G502 Gaming Mouse. Zachowując ten sam kultowy kształt co w oryginale, nowa mysz została zaktualizowana o najnowsze technologie, w tym najnowszą generację sensora HERO 16K (High Efficiency Rated Optical). To obecnie najdokładniejszy sensor na rynku, który charakteryzuje się wysoką energooszczędnością. W połączeniu z wyjątkową technologią LIGHTSYNC RGB firmy Logitech G, 11 programowalnymi przyciskami, pięcioma opcjonalnymi obciążnikami i plecionym kablem, najlepiej sprzedająca się na świecie mysz do gier stała się jeszcze lepsza.

"Oryginalne G502 jest ulubieńcem fanów, ale od czasu wypuszczenia jej na rynek udało się nam opracować niesamowitą technologię sensorów", powiedział Ujesh Desai, wiceprezes i dyrektor generalny Logitech Gaming. "Dodanie HERO 16K do G502 czyni ją jeszcze lepszą i uważamy, że ludzie ją pokochają."

Sensor HERO 16K to najbardziej wydajny sensor Logitech, jaki kiedykolwiek powstał. Wyposażony jest w całkowicie nowe soczewki oraz zaktualizowany algorytm, który zapewnia ultraprecyzyjne śledzenie bez przyspieszenia, wygładzania lub filtrowania w całym zakresie DPI. Czujnik HERO 16K firmy Logitech G może przekroczyć 400 IPS i zapewnić śledzenie na poziomie 16 000 DPI z precyzją do jednego piksela.

Mysz posiada 11 przycisków, które można zaprogramować przy pomocy oprogramowania Logitech Gaming Software (LGS) aby obsługiwać samodzielnie zdefiniowane polecenia i makra. Nowe G502 ma także regulowany system wagi z pięcioma ciężarkami 3,6 g oraz rolkę działającą w dwóch trybach. Jej oświetlenie może być spersonalizowane przy użyciu 16,8 miliona kolorów dzięki technologii LIGHTSYNC RGB firmy Logitech G. Wbudowana pamięć przechowuje do pięciu profili użytkownika.

Ulepszony mechanicznie przełącznik myszy, opracowany we współpracy z firmą Omron, zapewnia wyjątkową wydajność i trwałość do 50M kliknięć. Całkowitą wagę Logitech G502 HERO i środek ciężkości myszy można regulować w oparciu o rozmieszczenie regulowanych ciężarków.

Cena i dostępność

Mysz Logitech G502 HERO, dostępna w kolorze czarnym, trafi do sprzedaży w październiku 2018 r. Sugerowana cena detaliczna będzie wynosić będzie 389 zł.