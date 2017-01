Logitech G przedstawia nowe bezprzewodowe słuchawki dla graczy

Firma Logitech, wiodący producent peryferii dla graczy, przedstawia nowe słuchawki – Logitech G533 Wireless Gaming Headset. Profesjonalna technologia łączności bezprzewodowej, opatentowane membrany Pro-G, dźwięk przestrzenny DTS Headphone:X, długa praca na baterii oraz minimalistyczne wzornictwo dostarczają użytkownikom niezapomnianych wrażeń bez zbędnych kabli.

„Nasz zespół odpowiedzialny za urządzenia audio stworzył zestaw słuchawkowy, który przenosi graczy w sam środek wirtualnej rozgrywki”, powiedział Ujesh Desai, wiceprezydent i general manager w Logitech Gaming. „Dźwięk przestrzenny w technologii DTS Headphone:X w połączeniu z naszymi membranami Pro-G tworzy oszałamiającą całość. W G533 gracz może dostosować ustawienia tak, aby osiągnąć najlepsze odwzorowanie efektów w grze” – dodał Ujesh Desai.

Najwyższa jakość dźwięku

Opatentowane membrany Pro-G wykonane z hybrydowych materiałów oferują jakość dźwięku znaną do tej pory tylko z wysokiej klasy urządzeń. Membrany zapewniają czyste tony w pełnej skali dźwięku – od najniższego po najwyższy.

Słuchawki szwajcarskiego producenta zostały wyposażone w technologię DTS Headphone:X, która oferuje bardzo realistyczne wrażenia dźwięku 7.1. Dzięki temu można usłyszeć wszystkie efekty, które zostały przewidziane przez twórców gier – kroki zbliżającego się przeciwnika czy kierunek, z którego nadchodzi. Dodatkowo urządzenie pozwala na ustawienie różnych poziomów głośności dla każdego z siedmiu kanałów.

Zaawansowana technologia bezprzewodowa

Słuchawki G533 zostały wyposażone w zaawansowaną technologię bezprzewodową, która zapewnia bezstratną transmisję cyfrowego sygnału audio. Urządzenie dzięki temu działa bezprzewodowo nawet do 15 metrów, utrzymując jednocześnie wysoką jakość dźwięku. Na jakość połączenia nie wpływają również zwiększone ustawienia interferencji elektromagnetycznej (EMI) czy duża liczba sygnałów znajdujących się w bliskiej odległości.

Nowoczesne wzornictwo

Do budowy G533 wykorzystano najnowsze materiały i techniki wytwarzania, co przekłada się na wytrzymałość, lekkość i komfort w czasie wielogodzinnego noszenia słuchawek. Dodatkowo nakładki na nauszniki wykonano z oddychającego, hybrydowego materiału, który można łatwo zdjąć i uprać.

Odsuwany mikrofon z funkcją niwelacji szumów

Składany mikrofon w słuchawkach Logitech G533 łączy automatyczną niwelacje szumów

z wieloma możliwościami personalizacji, zapewniając najczystszy dźwięk w czasie rozmów na czatach i komunikatorach, redukując syki i trzaski. Komfortowe rozmieszczenie rolki zmiany głośności oraz przycisku wyciszania mikrofonu na lewej słuchawce ułatwia zmianę ustawień. Wyciszenie jest również możliwe poprzez podniesienie mikrofonu do góry. Dodatkowo oprogramowanie Logitech Gaming Software (LGS) pozwala na personalizację słuchawek poprzez korekcję dźwięku przestrzennego oraz zmianę ustawień mikrofonu dostosowaną do parametrów gry. Możliwe jest również zaprogramowanie przycisku wyciszania do wybranej funkcji np. play/stop.

Praca na baterii

Słuchawki zostały wyposażone w wymienny akumulator, który oferuje nieprzerwaną pracę nawet do 15 godzin na jednym ładowaniu. Dodatkowo oprogramowanie Logitech Gaming Software (LGS) umożliwia stały podgląd poziomu baterii, tak aby nie zaskoczył nas nagły brak dźwięku w czasie gry.

Cena i dostępność

Logitech G533 Wireless Gaming Headset pojawi się w sprzedaży w styczniu 2017 roku w sugerowanej cenie detalicznej 649 zł.