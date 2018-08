Logitech G PRO Wireless – zaprojektowana z myślą o wygranej

Firma Logitech G, przestawia G PRO Wireless, pierwszą bezprzewodową mysz dla graczy Logitech G LIGHTSPEED™ przeznaczoną dla esportowych profesjonalistów.

Bezprzewodowa mysz Logitech G PRO Wireless została stworzona z myślą o profesjonalnej grze na najwyższym poziomie. Najnowszej generacji czujnik HERO firmy Logitech G 16K, zapewnia jej najwyższą jakość, dokładność i szybkość reakcji. G PRO Wireless jest również wyposażona w wyjątkową, autorską technologię LIGHTSPEED - jedyne rozwiązanie dla urządzeń bezprzewodowych, które zapewnia wydajność oczekiwaną przez profesjonalistów, który wykorzystują nową mysz podczas turniejów esportowych.

G PRO Wireless została zaprojektowana tak, aby była ultralekka – jej waga to tylko 80g, przy zachowaniu najwyższej jakości wykonania. Ta lekka mysz, będąca dziełem inżynierii, powstała dzięki zaawansowanej konstrukcji o grubości ścianki 1 mm i unikalnej budowie szkieletu endoskopowego. Bezprzewodowa mysz G PRO jest również kompatybilna z bezprzewodowym systemem ładowania Logitech G POWERPLAY Wireless Charging System.

Mysz jest wynikiem ponad 2 lat konsultacji z ponad 50 profesjonalnymi graczami esportowymi z całego świata i łączy ekstremalne osiągi z najbardziej zaawansowanymi technologiami, które po raz pierwszy znalazły się w jednej myszce. To produkt, który ma pomóc Ci zrealizować jeden cel - wygrać.

„Zawsze wierzyliśmy, że rozwój naszych rozwiązań bezprzewodowych rozwinie się do takiego stopnia, że profesjonalni esportowcy będą korzystali z naszych bezprzewodowych akcesoriów, które pozwolą im wygrywać”", powiedział Ujesh Desai, wiceprezes i dyrektor generalny firmy Logitech Gaming. „Od miesięcy współpracujący z nami esportowcy używają tej myszy na turniejach, w tym Profit z londyńskiego Spitfire'a podczas Mistrzostw Owerwatch League, który jest prawdziwym czempionem.”

Aby uzyskać przewagę nad konkurencją, w Logitech G PRO Wireless zastosowano sensor HERO 16K firmy Logitech G, który jest obecnie najbardziej wydajnym czujnikiem dostępnym na rynku. Sensor HERO 16K jest wyposażony w całkowicie nową soczewkę i zaktualizowany algorytm śledzenia, który zapewnia ultra precyzyjne śledzenie bez przyspieszania, wygładzania i filtrowania w całym zakresie DPI. Jest on zdecydowanie bardziej wydajny niż czujniki poprzedniej generacji i jest w stanie przekroczyć 400 IPS oraz zapewnić śledzenie 16 000 DPI z dokładnością do jednego piksela.

„Posiadanie tak lekkiej myszy bezprzewodowej, było dla mnie realną przewagą podczas mistrzostw. Wiedziałem, że mogę na niej polegać", powiedział Profit, London Spitfire. "Pomogło mi to zdobyć tytuł MVP - to boska mysz".

W połączeniu z ultraszybką technologią bezprzewodową LIGHTSPEED firmy Logitech G, mysz Logitech G PRO Wireless zapewnia niezakłóconą rozgrywkę, opóźnienia na poziomie 1ms, zoptymalizowane połączenie bezprzewodowe typu end-to-end oraz niewiarygodną szybkość reakcji, zapewniając niezawodną wydajność. Odbiornik LIGHTSPEED Wireless USB można przechowywać wewnątrz myszy, co ułatwia jego przenoszenie.

Każdy aspekt bezprzewodowego systemu Logitech G PRO Wireless umożliwia precyzyjną kontrolę. Mysz została zaprojektowana we współpracy z ponad 50 profesjonalistami esportowymi, a jej wynikiem jest lekkie i wygodne urządzenie, które zapewnia najwyższą wydajność i przyjemność z grania.

„Współpraca z firmą Logitech G nad projektem takim jak mysz bezprzewodowa G PRO była naprawdę fajna” - powiedział Zven z Team SoloMid. „Naprawdę słuchali i reagowali na nasze potrzeby. Poprosiliśmy o wszystko, a oni zaprojektowali niesamowitą mysz, która jest idealna do moich potrzeb".

Mysz posiada również wyjmowane przyciski boczne po lewej i prawej stronie, które sprawiają, że jest naprawdę uniwersalna, a wszystkie przyciski i oświetlenie LIGHTSYNC RGB można dostosować do własnych potrzeb za pomocą oprogramowania do gier Logitech (LGS). Przycisk DPI znajduje się na spodzie urządzenia, co zapobiega niezamierzonym zmianom DPI podczas intensywnej rozgrywki.

Cena i dostępność

Bezprzewodowa mysz do gier Logitech G PRO będzie dostępna w sklepach sierpniu 2018 r., a jej spodziewana cena to 649 zł.