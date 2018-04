Logitech G prezentuje słuchawki G PRO

Logitech G, marka gamingowa należąca do firmy Logitech, ma przyjemność zaprezentować najnowsze słuchawki G PRO, model przeznaczony dla profesjonalistów oraz entuzjastów wirtualnej rozgrywki. Słuchawki te oferują perfekcyjną jakość dźwięku i szereg udogodnień, które zadowolą nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Zestaw słuchawkowy G PRO jest rozszerzeniem linii produktów przeznaczonych dla profesjonalnych graczy. Słuchawki są lekkie, solidne, a także wyjątkowo wygodne, nawet podczas wielogodzinnych sesji. O doskonałe wrażenia dźwiękowe zadbają specjalne membrany Logitech G Pro-G. Dzięki nim można usłyszeć każdy detal, taki jak na przykład kroki skradającego się przeciwnika. Świetną izolację dźwięków otoczenia gwarantują nauszniki wykonane z najwyższej jakości ekoskóry. G PRO wyposażono również w znakomity mikrofon pojemnościowy, aby komunikacja przebiegała bez zakłóceń.

Słuchawki G PRO mają patronat takich wydarzeń, jak: Electronic Sports League (ESL), CS:GO Pro League, ESL One oraz ESL Premiership.

„Jako wiodący producent peryferiów do gier jesteśmy zobowiązani, by tworzyć rozwiązania technologiczne, które zaspokoją potrzeby użytkowników. Niezależnie od tego, czy naszym klientem jest profesjonalista czy entuzjasta wirtualnej rozgrywki w domowym zaciszu – każdy z nich powinien otrzymać produkt najwyższej jakości” – powiedział Ujesh Desai, wiceprezydent i główny menedżer, Logitech Gaming. „Zestaw słuchawkowy G PRO stworzyliśmy przy ścisłej współpracy z zawodnikami takich drużyn, jak: TSM, G2 Esports, czy London Spitfire, aby jeszcze lepiej zaspokoić wymagania graczy.” – podsumował Ujesh Desai.

Znakomite membrany Pro-G

Membrany Pro-G zostały wykonane z hybrydowych materiałów najwyższej jakości. Dzięki temu słuchawki są w stanie dostarczyć perfekcyjne brzmienie, na które składa się bogaty i dynamiczny bas, wyraźne wysokie tony, a także niesamowicie niski poziom zniekształceń.

“Jakość dźwięku w słuchawkach G PRO jest niezrównana!” – powiedział Ji-Hyeok “Birdring” Kim, London Spitfire (Overwatch). „Najnowszy zestaw słuchawkowy wznosi nasz zespół na jeszcze wyższy poziom gry. Dzięki niemu możemy pozostawać o krok przed naszymi przeciwnikami.”

Ulepszona izolacja i wygoda

Słuchawki G PRO gwarantują o 50% większą izolację dźwięków z otoczenia, w porównaniu do poprzednich wersji słuchawek od Logitech G. Specjalne nauszniki stworzone z ekoskóry gwarantują maksymalną pasywną izolację dźwięków. Dzięki temu zwiększa się klarowność brzmienia oraz głośność, co sprawia, że użytkownicy mogą grać bez przeszkód, nawet w głośnym otoczeniu.

Dostępny jest również dodatkowy zestaw nauszników, stworzony z materiału przypominającego zamsz. Zestaw słuchawkowy do gier Logitech G PRO jest dostępny w kolorze czarnym. Ma lekką i wygodną konstrukcję, która łączy się za pomocą odpinanych, analogowych kabli, do których dołączono elementy sterujące głośnością.

„Pierwszą rzeczą, jaka przyszła mi na myśl podczas testowania tego urządzenia, jest znakomite tłumienie dźwięków otoczenia. Teraz mogę w pełni skupić się na grze!” – powiedział Kenny “kennyS” Schrub, G2 Esports (CS:GO).

Profesjonalny mikrofon pojemnościowy

Mikrofon pojemnościowy zastosowany w zestawie słuchawkowym G PRO wykorzystuje pop filtr, służący do wyeliminowania dźwięków związanych z szybko poruszającym się powietrzem. Dzięki temu brzmienie otrzymywanego głosu jest wyraźne i wolne od zakłóceń. Wysokiej jakości mikrofon można dowolnie wyginać, co pozwala na lepsze wychwytywanie dźwięku, szerszą charakterystykę częstotliwościową, oraz wyższą czułość, niż miało to miejsce w przypadku poprzednich zestawów słuchawkowych do gier od firmy Logitech.

“Bardzo podoba mi się projekt mikrofonu. Korzystanie z niego jest komfortowe. Oprócz tego jakość przechwytywanego dźwięku jest świetna.” – powiedział Mike Yeung, TSM (LOL)

Słuchawki Logitech G PRO są kompatybilne z komputerami osobistymi, konsolami (Xbox One, PlayStation 4 oraz Nintendo Switch), a także z urządzeniami mobilnymi.

Dostępność i cena

Urządzenie będzie dostępne w kwietniu bieżącego roku, w spodziewanej cenie detalicznej 439 zł.