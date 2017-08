Logitech G prezentuje przełomowe rozwiązania dla graczy

Logitech G, marka należąca do firmy Logitech zaprezentowała dziś dwa nowe bezprzewodowe urządzenia dla graczy. Logitech G603 to mysz, którą wyposażono w przełomowy sensor optyczny HERO. Logitech G613 jest klawiaturą mechaniczną, zapewniającą komfort i pewność gry. Oba peryferia wykorzystują technologię LIGHTSPEED – oferuje ona najwyższą jakość łączności bezprzewodowej, pozwalając na płynną rozgrywkę, bez opóźnień i przerywania sygnału. Ponadto swoją premierę będzie miała także podkładka Logitech G840 XL, której rozmiary pozwalają na pokrycie niemalże całego biurka. Połączenie tych trzech produktów gwarantuje najwyższą jakość rozgrywki bez użycia kabli.

„Technologia LIGHTSPEED sprawia, że marzenia o niezawodnej bezprzewodowej łączności stają się rzeczywistością” – powiedział Krzysztof Ogrodnik, Gaming Business Development Manager CEE, Logitech. „Nasz nowy sensor HERO w myszy G603, a także premiera klawiatury mechanicznej G613, pokazują, że cały czas robimy postępy w dziedzinie łączności bezprzewodowej wysokiej klasy. Poświęcamy wiele godzin ciężkiej pracy dla zwiększenia wygody i zadowolenia najbardziej wymagających graczy. Ma to przełożenie na portfolio naszych produktów. Pojawia się u nas coraz więcej urządzeń, które wykorzystują tego typu rozwiązania.” – podsumował Krzysztof Ogrodnik.

Technologia bezprzewodowej łączności Logitech G LIGHTSPEED

W kluczowych momentach gry, najmniejsze opóźnienie może zadecydować o wygranej lub porażce. Częstotliwość raportowania co 1 milisekundę oraz zoptymalizowane połączenie bezprzewodowe sprawiają, że technologia LIGHTSPEED prześciga większość bezprzewodowych, jak i przewodowych rozwiązań konkurencji. Dodatkowo 16-krotne (12dB) wzmocnienie sygnału oraz mechanizm niwelowania zakłóceń eliminują problemy z połączeniem, zapewniając pewną i płynną pracę urządzeń w każdych warunkach. Technologia Logitech LIGHTSPEED została zastosowana w nowej myszce G603 i klawiaturze G613.

Sensor optyczny HERO

HERO (High Efficiency Rated Optical sensor) to zaawansowane rozwiązanie technologiczne oferujące wydajność i niezawodność. Sensor zaprojektowano z myślą o zwiększeniu komfortu i niezawodności bezprzewodowego grania. HERO oferuje precyzję i dokładność śledzenia ruchu w całym zakresie czułości od 200 do 12 000 DPI. Nawet przy najwyższej wartości DPI nie występuje wygładzanie czy przyśpieszanie. Działanie nowego sensora gwarantuje 10 razy lepszą wydajność zużywania energii niż rozwiązania poprzedniej generacji.

Mysz G603

Mysz Logitech G603 oferuje bezprzewodową rozgrywkę, która zadowoli najbardziej wymagających graczy. To pierwsza mysz, w której znajduje się autorski sensor Logitech G, HERO. Zapewnia on dokładność i precyzję śledzenia ruchów w zakresie od 200 do 12 000 DPI. Urządzenie wykorzystuje potencjał wydajności sensora, co gwarantuje nawet 500 godzin nieprzerwanej gry bez potrzeby wymiany baterii. Natomiast zastosowanie technologii LIGHTSPEED umożliwia osiągnięcie najwyższej jakości bezprzewodowej gry. Niezrównana solidność połączenia potrafi przewyższyć swoją wydajnością modele wymagające kabla.

Klawiatura mechaniczna G613

Klawiatura Logitech G613 również wykorzystuje bezprzewodową technologię LIGHTSPEED. Dzięki temu prędkość raportowania wynosi 1ms. Połączenie z komputerem jest możliwe przy użyciu nadajnika USB. Dostępny jest również standard Bluetooth, który gwarantuje łączność z wieloma urządzeniami. Rozwiązania zastosowane w klawiaturze oferują do 18 miesięcy działania z dwoma bateriami AA.

Zastosowano unikatowe, błyskawicznie reagujące, mechaniczne przełączniki Romer-G. Rejestrują one naciśnięcia klawiszy do 25% szybciej niż standardowe przełączniki konkurencji. Wysokość i ciężar aktywacji wynoszą odpowiednio 1,5 mm i 45g. Klawisze Romer-G zapewniają najwyższy komfort rozgrywki podczas długich sesji z ulubioną grą. Dostępne jest również 6 dedykowanych przycisków do zarządzania multimediami, z możliwością dostosowania do potrzeb użytkownika. Konfiguracja jest możliwa przy użyciu oprogramowania Logitech Gaming Software.

Podkładka G840 XL

Logitech G840 XL to podkładka dla osób, oczekujących stabilnej i pewnej gry z wykorzystaniem dużych przestrzeni. Jej wymiary to 900mm na 400mm. Grubość wynosi 3mm. Wielkość podkładki pozwala na przykrycie niemal całego biurka. Rozgrywka z użyciem G840 XL, G613 i G603 oprócz wygody, oferuje także eleganckie wrażenia estetyczne.

Cena i dostępność

Mysz G603 i klawiatura mechaniczna G613 będą dostępne w sprzedaży od końca sierpnia w spodziewanych cenach detalicznych 349 zł i 629 zł. Podkładka G840 XL pojawi się w sprzedaży we wrześniu 2017 roku w spodziewanej cenie detalicznej 209 zł.