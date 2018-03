Logitech G prezentuje nowe głośniki komputerowe dla graczy i klawiaturę mechaniczną z LIGHTSYNC

Logitech G, gamingowa marka należąca do firmy Logitech, zaprezentowała dziś dwa nowe urządzenia wykorzystujące technologię LIGHTSYNC. Pierwszym z nich jest Logitech G560, najnowszy system głośników przeznaczony dla graczy, który dzięki wykorzystaniu technologii LIGHTSYNC synchronizuje podświetlenie RGB oraz dźwięki z grą. Drugim debiutującym produktem jest klawiatura mechaniczna do gier Logitech G513, którą wyposażono w podświetlenie LIGHTSYNC RGB. Model ten dostępny jest z liniowymi bądź sprężynującymi przełącznikami mechanicznymi Romer-G oraz wygodnym podparciem dla nadgarstków. W ten sposób Logitech G kontynuuje poszerzanie swojej gamy wydajnych urządzeń, które zostały zaprojektowane z myślą o graczach i wprowadza ulepszenia w podświetleniu RGB.

"Naszym nadrzędnym celem, w przypadku tych dwóch produktów, było uzupełnienie nowej rodziny akcesoriów, którą utworzyła G502 najlepiej sprzedająca się mysz do gier na świecie" - powiedział Ujesh Desai, wiceprezes i dyrektor generalny Logitech Gaming. – "Dzięki technologii LIGHTSYNC jesteśmy w stanie dodać nową jakość do tego, co potrafi oświetlenie RGB - synchronizując światło i dźwięk z tym, co dzieje się na ekranie. Klawiatura G513 i głośniki G560 z technologią LIGHTSYNC będą doskonałym uzupełnieniem akcesoriów PC, szczególnie dla osób, które posiadają już mysz G502.”

Najlepiej brzmiący zestaw głośników do gier

Zestaw Logitech G560 o zapewnia moc 240 W / 120 W mocy RMS, co gwarantuje wysoką jakość odtwarzanej muzyki, gier komputerowych oraz dźwięk 3D z DTS: X® Ultra 1.0 dla pozycyjnego audio w grach. Zestaw zwiększa intensywność doznań i realizm, dając graczom lepsze wrażenia płynące z rozgrywki. Głośniki G560 zostały stworzone w oparciu o 25-letnie doświadczenie firmy Logitech w projektowaniu najwyższej jakości urządzeń audio.

Wyposażone w zaawansowaną technologię LIGHTSYNC, Logitech G560 w czasie rzeczywistym synchronizują wyjątkowe oświetlenie RGB i znakomity dźwięk, tak aby dopasować się do rozgrywki, która dzieje się na ekranie. Efekty świetlne i animacyjne można dostosować w zakresie około 16,8 miliona kolorów, w czterech strefach oświetlenia. Logitech G560 oferują wiele opcji połączeń, w tym USB, 3,5 mm i Bluetooth. Dzięki zastosowaniu technologii Logitech Easy-Switch, użytkownicy mają możliwość płynnego przełączania się między czterema podłączonymi do głośników urządzeniami, takimi jak komputer, smartfon, czy też tablet. Dzięki temu mogą słuchać swojej ulubionej muzyki z telefonu podczas grania na komputerze. Technologia LIGHTSYNC działa również z treściami wideo i odtwarzaną muzyką, pozwalając cieszyć się efektami świetlnymi i dźwiękiem nie tylko podczas grania.

Mechaniczna klawiatura z LIGHTSYNC do gier

Klawiatura G513 oferuje wybór między dwoma rodzajami przełączników mechanicznych Logitech G Romer-G. Osoby chcące wiedzieć o aktywacji klawisza poprzez jego delikatne sprężynowanie, powinny wybrać przełączniki Romer-G Tactile. Z kolei dla użytkowników preferujących płynne działanie klawisza idealnym wyborem będą przełączniki Romer-G Linear, o liniowej charakterystyce aktywacji. Wszystkie przełączniki gwarantują maksymalną wydajność, cichą pracę oraz wysoką jasność podświetlenia. Działają do 25 procent szybciej niż u konkurentów i rejestrują działanie już w odległości 1,5 mm. W połączeniu z siłą aktywacji wynoszącą 45 g zapewniają natychmiastową reakcję.

Obudowę modelu Logitech G513 wykonano z anodowanego i szczotkowanego wysokiej jakości aluminium. Jego konstrukcja jest smukła i elegancka, a jednocześnie wytrzymała. Klawiatura posiada zintegrowany port USB i opcjonalne podparcie dłoni, aby zapewnić komfort grania podczas długich sesji.

Dostępność i ceny

Głośniki G560 i klawiatura mechaniczna G513 będą dostępne w sprzedaży od kwietnia. Ich spodziewane ceny detaliczne to odpowiednio 1069 zł i 649 zł.