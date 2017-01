Liveman C1 - kamerka marki LeEco

Firma LeEco dołącza do grona producentów, którzy powalczą na rynku kamerek sportowych. Do sklepów trafi model Liveman C1, który podobnie jak najnowszy sprzęt Xiaomi o nazwie Yi 4K będzie pozwalał na nagrywanie materiałów w jakości 4K.



W tym przypadku musimy jednak przystać na płynność obrazu o wartości 30 klatek na sekundę. Nowość od Xiaomi nagrywa w 60 klatkach na sekundę w 4K. Liveman C1 będzie wyposażony w obiektyw 16 MPix o 140 stopniowym polu widzenia i G-Sensor, który pozwoli na nagrywanie tuż po wykryciu ruchu. Poza tym mamy na jego pokładzie 1,8 calowy wyświetlacz dotykowy, wizjer i wsparcie dla WiFi. Nie zabrakło miejsca na kartę pamięci microSD i złącza HDMI. Zasilanie odbywa się poprzez baterię o pojemności 1050 mAh.



W komplecie znajdziemy wodoodporne etui (do 40 metrów pod wodą), dwa uchwyty, kabel USB do ładowania i kilka przejściówek. Liveman C1 pojawi się w Chinach jeszcze w tym miesiącu.