Lista smartfonów Samsunga, które dostaną Androida 7.0

Na portalu SamMobile pojawiła się lista telefonów, które otrzymają system Android w wersji 7.0 Nougat. Nowy system można było testować już w wersji beta na takich smartfonach jak Galaxy S7 i S7 Edge. Teraz dowiadujemy się, że najnowsze oprogramowanie trafi także do serii A z roku 2016 i 2017.



Poza tym Android 7.0 będzie dostępny dla urządzeń: Galaxy Note 5, Galaxy Tab S2, Galaxy A3 (2016 and 2017), Galaxy A5 (2016 and 2017), Galaxy A7 (2016 and 2017), Galaxy A8, Galaxy A9/A9 Pro, Galaxy S6, Galaxy S6 Active, Galaxy S6 edge, Galaxy S6 edge+, Galaxy S7, Galaxy S7 edge i Galaxy S7 Active.



Informacje te nie są jeszcze oficjalne, a harmonogram aktualizacji nie jest jeszcze znany. Autorzy bloga podejrzewają jednak, że dużą szansę na nowy system mają także posiadacze serii Galaxy J5 i J7 (2016) oraz tabletów Galaxy Tab A.