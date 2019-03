Lioncast - premiera nowych urządzeń LX60, LX55 i LM60

Lioncast, niemiecki producent sprzętu komputerowego, rozpoczyna nowy rok kilkoma mocnymi premierami. Najnowsze zestawy słuchawkowe LX60 i LX55, oraz myszka LM60, zostały opracowane specjalnie z myślą o graczach. Krystalicznie czysty dźwięk słuchawek i niesamowita precyzja myszki to synonimy marki Lioncast.

Lioncast LX60 – potęga wygody

Zestaw słuchawkowy Lioncast LX60 wykonano z wytrzymałych materiałów, przez co dobrze odpowiada potrzebom najbardziej wymagających graczy, a do tego jest prosty i estetyczny. Wyposażono go w kabel w oplocie, na którym znajduje się pilot pozwalający regulować głośność, uruchamiać zamontowane w słuchawkach oświetlenie RGB wykorzystujące aż 16,8 miliona kolorów, oraz wyciszać mikrofon. Wykonane z pianki Memory Foam, pokryte ekoskórą nauszniki są natomiast przyjemne w dotyku i nawet po kilku godzinach grania nie sprawiają uczucia dyskomfortu. Podobnie jak regulowany pałąk - dopasowuje się do kształtu głowy, a elastyczna opaska zapewnia optymalny komfort.

LX60 to gwarancja wysokiej jakości dźwięku. Słuchawki wyposażono w 60-mm neodymowe przetworniki, a wirtualny tryb surround 7.1 zapewnia poczucie przestrzennego dźwięku. Miłym uzupełnieniem całego zestawu jest wyposażony w diodę LED, odłączany mikrofon. Lioncast LX60 to słuchawki, które są w pełni kompatybilne z systemami Windows i Mac, smartfonami, oraz konsolami Xbox One, PlayStation 4 i Nintendo Switch.

Lioncast LM60 – wszechstronna i wytrzymała

Mysz Lioncast LM60 powstała z myślą o zawodowych graczach, dlatego też wykonano ją z wytrzymałych materiałów oraz najwyższej jakości komponentów technicznych, dzięki czemu sprawdzi się w trakcie najcięższych esportowych rozgrywek. Przełączniki Omron zapewniają żywotność sięgającą co najmniej 50 milionów kliknięć, a optyczny sensor PMW 3389 gwarantuje czas reakcji na poziomie zaledwie 1ms. Dzięki dedykowanemu oprogramowaniu i wbudowanej pamięci, z łatwością dostosujecie LM60 do swoich potrzeb. Mapowanie klawiszy oraz złożone makra pozwolą wam w pełni wykorzystać tego “gryzonia”. Całość uzupełnia oświetlenie RGB oraz pierścień z diodami LED oferującymi, podobnie jak w słuchawkach LX60, 16,8 milionów kolorów.

Lioncast LX55 – przestrzenny dźwięk i fajerwerki

Zestaw słuchawkowy Lioncast LX55 również wykonano z niezwykle trwałych materiałów, dzięki czemu wytrzyma wiele długich, gamingowych sesji. Pałąk wzmocniono metalem, a jego powierzchnię pokryto miękką pianką i wykończono ekoskórą. Komfortowe nauszniki także posiadają skórzane pokrycie. Naprawdę długi kabel – aż 3,45 metra – zwieńczono pozłacanym złączem USB. Słuchawki można jednak podłączyć również za pomocą analogowego wejścia jack 3.5mm. Dodatkowo, wyposażono je w zamontowany na przewodzie pilot, którym można nie tylko regulować głośność czy wyłączać lub włączać mikrofon, ale również kontrolować podświetlenie RGB. Mikrofon z kolei da się łatwo i szybko odłączyć od zestawu słuchawkowego.

Słuchawki nie tylko świetnie wytłumiają odgłosy otoczenia, ale także pozwalają doświadczać przestrzennego dźwięku 7.1. Co istotne, zakrywające całe uszy słuchawki Lioncast LX55 wyposażono w pełnozakresowe przetworniki neodymowe o rozmiarze 53mm i paśmie przenoszenia od 20 do 20000 Hz. Dodatkowo, LX55 można podświetlić pojedynczym, wybranym kolorem z palety RGB lub wieloma barwami pulsującymi z dobraną indywidualnie szybkością. Jeśli jednak ktoś nie przepada za barwnymi fajerwerkami, zawsze może sięgnąć po tańszy model LX55 bez podświetlenia RGB. LX55, podobnie jak LX60, są kompatybilne z wieloma platformami: Windows, Mac, Xbox One, PS4, Nintendo Switch oraz smartfonami i tabletami.

Słuchawki Lioncast LX60 są dostępne w sklepach z akcesoriami i sprzętem komputerowym w cenie już od 349 zł, natomiast myszka Lioncast LM60 w cenie od 329 zł. Lioncast LM55 w wersji z RGB można nabyć w cenie od 299 zł, a wersja bez podświetlenie w cenie od 229 zł.