Limitowana edycja procesora Intel Core i7-8086K ósmej generacji dla graczy

Firma Intel świętuje 40. rocznicę powstania pierwszego procesora 8086! Z tej okazji na rynek trafi limitowana edycja procesora Intel® Core™ i7-8086K ósmej generacji. Jubileuszowa jednostka zapewnia wysoką wydajność i częstotliwość pojedynczego rdzenia na poziomie 5 GHz w trybie turbo, która sprawdzi się zarówno w grach, jak i podczas wykonywania pracy czy obróbki materiałów graficznych oraz wideo.

Procesor Intel Core i7-8086K ósmej generacji powstał, aby upamiętnić wprowadzenie na rynek pierwszej jednostki opartej na architekturze x86 — mikroprocesora Intel 8086. Model ten trafił na rynek 8 czerwca 1978 r. jako pierwszy w historii procesor 16-bitowy oraz pierwsza jednostka zdolna do pracy w nowoczesnych komputerach osobistych.

Intel Core i7-8086K ósmej generacji

Nowy procesor Intel Core i7-8086K to przełomowy produkt pod wieloma względami. To pierwsza 6-rdzeniowa i 12-wątkowa jednostka wyposażona w zintegrowany układ graficzny firmy Intel umieszczony w gnieździe 1151, obsługującym zestawy instrukcji 64-bitowych.

To także pierwszy procesor w historii firmy Intel o częstotliwości taktowania pojedynczego rdzenia sięgającej 5 GHz w trybie turbo. Co więcej, procesor ten jest w pełni odblokowany, dzięki czemu użytkownicy mogą go podkręcać. Wyższe częstotliwości zegara zapewniają większą wydajność pojedynczego rdzenia, która doskonale sprawdzi się zarówno w obsłudze najbardziej wymagających gier — zapewniając stałą, wysoką liczbę klatek na sekundę — jak i podczas tworzenia materiałów graficznych czy wideo.

Poza wprowadzeniem architektury x86 procesor Intel Core i7-8086K upamiętnia także inny ważny moment w historii: 50. rocznicę powstania firmy Intel — wydarzenie, które zapoczątkowało stały rozwój branży technologicznej i nowatorskich rozwiązań.