LG V40 ThinkQ z pięcioma aparatami

LG trzeciego października zaprezentuje swój najnowszy, flagowy model smartfona o oznaczeniu V40 ThinkQ. Nowość charakteryzować się będzie głównie ilością aparatów – znajdziemy ich tu aż pięć (trzy z tyłu, dwa z przodu). Ma to pozwolić na odbieranie jeszcze większej ilości danych z otoczenia – co w połączeniu z szybkim procesorem, ma sprawić iż obrazy generowane przez telefon będą naprawdę wysokiej jakości. Należy pamiętać, że LG nie jest pierwsze w zastosowaniu takiej ilości obiektywów. Na tylnej obudowie trzy aparaty umieszczał już Huawei w modelu Mate 20 oraz OnePlus w swoim T6.

To co różni przedstawiciela LG od pozostałych firm, to - jak twierdzi producent – jakość zastosowanych obiektywów. Wraz z szybkim procesorem Snapdragon 845, ma to dać bardzo interesujący efekt. Firma, oprócz ilości, stawia także na jakość, a potwierdzeniem tych słów niech będzie np. model V30, który charakteryzował się naprawdę świetnym aparatem. W V40 ThinkQ znajdziemy także 6,3-calowy ekran z wykończeniem notch i bardzo cienkimi ramkami, wejście słuchawkowe 3,5mm, technologię dźwięku Hi-Fi Quad DAC oraz czytnik linii papilarnych z tyłu, pod aparatami.

Więcej informacji na temat urządzenia, koreański producent przedstawi na wspomnianej konferencji – mamy nadzieję na jakąś konkretną specyfikację techniczną i pokaz możliwości aparatów.