LG G6 otrzyma asystenta użytkownika Google

Firma LG planuje zaskoczyć osoby, które czekają na premierę smartfona G6. Ma on bowiem otrzymać wsparcie usługi Google Assistant. Byłby to pierwszy model po Pixelu, który pozwoli na korzystanie z wirtualnego pomocnika. Wcześniej rozważano wprowadzenie asystenta Alexa od Amazona, jednak plany te porzucono.



Nowe rozwiązanie pozwoli np. na wyszukiwanie informacji w sieci, sterowanie pracą aplikacji i planowanie aktywności. Jest to przygotowany przez Google program, który będzie konkurował z takimi platformami jak np. Apple Siri czy Microsoft Cortana.



Poza tym do sieci wypłynęła grafika, która pokazuje wygląd modelu G5. Wraz z nią ujawniono kilka szczegółów na temat nowego smartfona. Otrzyma on wodoszczelną obudowę i niewymienną baterię.



Nowość zostanie pokazana przed targami MWC 2017, czyli 26 lutego. Wtedy też poznamy dokładną specyfikację G6.