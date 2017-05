LG G6 mini niebawem trafi na rynek

Okazuje się, że flagowiec LG, czyli model G6 doczeka się także wersji mini. Według najnowszy danych z serwisów branżowych wynika, że sprzęt ten otrzyma ekran o przekątnej 5,4 cala i proporcjach 18:9.



Specyfikacja techniczna nowego telefonu LG nie jest jeszcze znana, więc nie wiemy czy pod maską znajdą się te same podzespoły co w pełnoprawnej wersji czy też Koreańczycy zamontują tam słabsze komponenty. Jeżeli popatrzymy np. na Samsunga, to ten wprowadził w tym roku na rynek swojego flagowca w dwóch opcjach i różnią się one tylko baterią i przekątną ekranu.



Data premiery LG G6 mini nie jest jeszcze znana. Nie mówi się też nic o cenie tego urządzenia. Prawdopodobnie zadebiutuje on już w przeciągu najbliższych miesięcy i powinien być tańszy o co najmniej kilkaset złotych od LG G6.