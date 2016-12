LG G6 coraz bliżej

Już na targach MWC, które odbędą się w dniach 27 luty - 2 marzec może być zaprezentowany najnowszy smartfon firmy LG. Koreańczycy chcą, żeby G6 trafił do sklepów od razu po zapowiedzi, czyli na początku marca.



Nadal nie poznaliśmy dokładnej specyfikacji tego urządzenia. W prasie przewija się informacja, że będzie on napędzany poprzez procesor Qualcomm Snapdragon 830 i otrzyma technologię bezprzewodowego ładowania baterii. Na pewno będzie on należał do najwyższej półki wydajnościowej, więc powinien mieć 6 lub 8 GB pamięci RAM i ekran o jakości QHD lub 4K. Nie spodziewamy się modułowej konstrukcji, bowiem ta nie sprawdziła się najlepiej w G5.



Na konkrety musimy jeszcze trochę poczekać. Spekuluje się, że G6 będzie kosztował około 650 dolarów. To może być bardzo atrakcyjna cena, jeżeli popatrzymy ile kosztują flagowce takich firm jak np. Huawei.