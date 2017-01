LG G6 - pokazano połowę smartfona

Dociera do nas coraz więcej informacji na temat flagowego telefonu LG. Teraz do sieci trafił render urządzenia, który pozwala nam w końcu poznać design najnowszego G6. Co ciekawe pokazano tylko jego górną część.



Wiemy do tej pory, że smartfon Koreańczyków otrzyma 5,7 calowy ekran dotykowy o proporcjach 2:1 i rozdzielczości 2880 x 1140 pikseli. Będzie miał on bardzo cienkie ramki dookoła wyświetlacza oraz zaokrąglone narożniki. Na oficjalną prezentację musimy poczekać jeszcze około miesiąca, a dokładniej do 26 lutego, kiedy to ma się odbyć oficjalna konferencja LG poprzedzająca targi MWC 2017 w Barcelonie. Wiemy jeszcze, że telefon będzie oferował złącze słuchawkowe mini jack, jego obudowa będzie wykonana ze szkła i metalu, nie będzie wymiennych modułów i baterii, a także ma być w całości wodoodporny.



Forbes podaje, że G6 nie będzie posiadał procesora Snapdragon 835, ponieważ całą jego pierwszą partię zarezerwował Samsung dla swojego Galaxy S8.