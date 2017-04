LG 32UD99-W trafił do przedsprzedaży

Firma LG podała, że model monitora 32UD99-W trafił do przedsprzedaży, a jego dostawy rozpoczną się w maju lub jeszcze w kwietniu. To 32 calowa konstrukcja z obsługą techniki AMD FreeSync i HDR10. Wyróżnia się matrycą IPS o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli i zapewnia 95-procentowe pokrycie palety barw DCI-P3 oraz 100-procentowe pokrycie palety sRGB.



Monitor pozwala na wyświetlenie 1,07 miliarda kolorów, jego częstotliwość odświeżania wynosi 60 Hz, jasność maksymalna 500 cd/m2, czas reakcji matrycy 5 ms, kąty widzenia w pionie i poziomie to 178 stopni, zagęszczenie pikseli na cal wynosi 140, a możliwości odchylenia ekranu to od -2 do 15 stopni. Z tyłu znajdziemy wejścia obrazu: 1x DisplayPort 1.2, 2x HDMI 2.0a, USB typu C (DP 1.2) oraz 2-portowy hub USB 3.0 ze wsparciem szybkiego ładowania. Monitor posiada także dwa głośniki 5 W, opcję pivot i regulację wysokości 110 mm.



Cena LG 32UD99-W obecnie wynosi 1000 dolarów.