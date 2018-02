LG 27UK850-W - nowy monitor 4K

Firma LG zapowiedziała wprowadzenie na rynek nowego modelu 27-calowego monitora, który pozwoli na pracę przy rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli i obsługę HDR10. Nowość posiada porty USB typu C, które dają możliwość przesyłania obrazu za pomocą trybu DisplayPort Alternate.



LG 27UK850-W wyświetli obraz 4K z tabletu, laptopa czy smartfonu. Zapewni przy tym możliwość ładowania baterii. Nie zabrakło tutaj obsługi techniki AMD FreeSync, pokrycia palety barw sRGB w 99% i techniki Black Stabilizer. Urządzenie oferuje jasność 350 cd/m2, kontrast 1000:1, czas reakcji matrycy 5 ms, możliwość odchylenia ekranu od -5 do 15 stopni, regulację wysokości od 0 do 110 mm, złącza DisplayPort, 2x HDMI, 2x USB typu C, mini jack (złącze słuchawkowe) oraz pobór mocy na średnim poziomie 32 W.



Nowość ma wymiary 613 x 234 x 560/670 mm i waży 6,1 kilograma. LG 27UK850-W będzie kosztował 699 dolarów i objęty jest 3-letnią gwarancją producenta.