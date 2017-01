Lenovo Yoga Book z ekranem 12 cali

Firma Lenovo w zeszłym roku wprowadziła na rynek nowy model hybrydy (tablet + laptop) o nazwie Yoga Book. Jego recenzję mogliście przeczytać u nas tutaj. Był on pozbawiony fizycznej klawiatury, którą zastąpiono za pomocą Halo Keyboard. Do tej pory urządzenie to występowało tylko w wersji 10,2 cala, ale już niebawem pojawi się nowa jego wersja.



Tym razem doczekamy się produktu z systemem Chrome OS (zamiast Windowsa lub Androida jak do tej pory) oraz wersji z powiększonym ekranem do 12,2 cala. O tym drugim dowiedzieliśmy się z oferty Amazonu, gdzie sprzęt ten kosztuje 299,99 dolarów i pracuje pod kontrolą Androida. To bardzo atrakcyjna cena w porównaniu do poprzednika. Jednak diabeł tkwi w szczegółach i po zapoznaniu się ze specyfikacją widzimy, że 12,2 calowa Yoga Book posiada ekran o rozdzielczości tylko 1280 x 800 pikseli, 2 GB pamięci RAM, 32 GB miejsca na pliki, slot microSD, procesor Intel Atom x5, baterię o pojemności 10500 mAh (do 15h pracy bez ładowania) oraz ma tylko 10,9 mm grubości.



Nowość ma waży trochę ponad 1 kilogram i pracować pod kontrolą Androida w wersji 6.0.1 Marshmallow.