Lenovo Yoga 330 - nowa hybryda

Firma Lenovo wprowadzi na rynek nowy model komputera konwertowalnego o nazwie Yoga 330. Oparty on będzie na procesorze Intel Gemini Lake i otrzyma ekran 11 cali o możliwości obrotu 360 stopni.



Nowa Yoga 330 pozwala na pracę w rozdzielczości 1366 x 768 pikseli. Komputer posiada 8 GB pamięci RAM DDR4, pamięć eMMC o pojemności 32/64/128 GB lub SSD 256 GB. Będziemy mogli wybrać wersję z procesorem Intel Pentium Silver N5000 lub Celeron N4000. Pierwszy z nich jest jednostką czterordzeniową, a drugi posiada dwa rdzenie. Deklarowane TDP wynosi 6 W. Nie zabrakło tutaj slotu na karty SD, trzech portów USB (3.0 typu C, 3.0 typu A oraz 2.0 typu A), wyjścia HDMI i mini jack combo.



Wymiary nowego komputera Lenovo to 294 x 204 x 17,9 mm, a waga wynosi to 1,25 kg.