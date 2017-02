Lenovo Tab3 8 Plus - nowy tablet

Firma Lenovo planuje już niebawem prezentację swojego nowego tabletu Tab3 8 Plus, któy po raz pierwszy oglądaliśmy już w zeszłym roku, ale do tej pory nie został on oficjalnie zapowiedziany. Teraz trafił on do bazy jednego z benchmarków, a do sieci wyciekły jego rendery.



Lenovo Tab3 8 Plus będzie sprzedawany w dwóch wersjach: tylko z WiFi (TB-8703F) oraz z obsługą łączności 4G (TB-8703X). Każdy z nich otrzyma ekran o wielkości 8-cali i rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli, procesor Snapdragon 625 od Qualcomm, 3 GB pamięci RAM, 16 GB na pliki, aparat cyfrowy 8 MPix z tyłu z lampą LED, kamerkę 5 MPix na froncie, baterię o pojemności 4250 mAh oraz głośniki stereo. Całość ma pracować pod kontrolą Android 6.0.1 Marshmallow. Wymiary tabletu to 209.5 x 123.5 x 8.6 mm, a jego waga wynosi 320 gramów. Podobno jest on odporny na pył i kapiącą wodę. Do wyboru będzie obudowa w kolorze srebrnym i niebieskim.



Produkt Lenovo ma kosztować około 150 euro, a w sklepach zagości już niebawem. Możliwe, że zobaczymy go także na MWC 2017.