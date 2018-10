Lenovo prezentuje monitory w rozsądnej cenie

Rynek monitorów bogaty jest w urządzenia do różnego zastosowania. Te najdroższe dla profesjonalistów lub graczy kosztują nawet po kilka tysięcy złotych. Jednak większość konsumentów nie potrzebuje tak drogiego sprzętu, szczególnie kiedy używany jest sporadycznie lub do podstawowych zastosowań. Z myślą o takich osobach firma Lenovo stworzyła monitory D22 oraz D24, które nie zrujnują domowego budżetu, a z powodzeniem sprawdzą się jako monitory do pracy biurowej, przeglądania sieci, czy do domowej rozrywki.

Monitory D24 oraz D23 to modele z matrycami odpowiednio 24- i 22-calowymi. Posiadają dobrej klasy matryce typu TN (1920x1080), których ogromną zaletą jest krótki czas reakcji, dzięki czemu nie występuje efekt smużenia, a tym samym świetnie sprawdzają się w dynamicznych scenach filmowych i komputerowych. Na znaczną poprawę komfortu odbioru wpływa także powłoka Anty-Glare, która redukuje niechciane odbicia światła. Ekran o wysokiej rozdzielczości i dużej powierzchni świetnie sprawdzi się podczas filmowych seansów czy intensywnej pracy na wysokich obrotach.

Bezkompromisowe wrażenia

Czas reakcji monitora D24 wynosi zaledwie 1 ms, co ucieszy zwłaszcza użytkowników grających w dynamiczne tytuły, a także fanów seriali. Z kolei odzwierciedlenie kolorów na poziomie 16,7 mln oraz kontrast wynoszący 1000:1 (w modelu D24) oraz 600:1 (w D22) gwarantuje nasycone barwy i głębokie czernie. Matryca podświetlana jest diodami WLED, a jej jasność na poziomie 250 nitów (D24) oraz 200 nitów (D22) w połączeniu z wysoką rozdzielczością ekranu FHD zwiększają komfort pracy i rozrywki.



Uniwersalna łączność

Na tylnym panelu umieszczono porty HDMI, VGA oraz złącze audio pozwalające na stworzenie idealnej kompozycji stanowiska pracy, przy jednoczesnym zachowaniu porządku.

Minimalizm

Monitory serii D przypadną do gustu tym, którzy niekoniecznie lubią krzykliwy, gamingowy styl. Wzornictwo zaproponowane przez Lenovo jest stonowane. Zarówno obudowa, jak i podstawa są wolne od wyzywających, męczących kolorów. Całość utrzymana jest w klasycznych, czarnych barwach. Użyte materiały to dobrej jakości tworzywa, zaś elementy konstrukcji są dobrze wykonane i przyzwoicie spasowane.

Ochrona użytkownika

Monitory Lenovo otrzymały certyfikat bezpieczeństwa TÜV. Zastosowano w nich m.in. technologię Low Blue Light, chroniącą oczy przed szkodliwym wpływem niebieskiego światła oraz Flicker Free, która redukuje migotanie obrazu. Dodatkowo wyświetlacz nie odbija promieni słonecznych, a obraz pozbawiony jest rozmytych, drażniących wzrok pikseli. Wszystko po to, aby dbać o bezpieczeństwo użytkowników.

W modelach D24 oraz D22 zastosowano również mocowania VESA, które zgodnie ze standardem posiadają rozstaw otworów mocujących 100 mm x 100 mm.

Dostępność

Monitory D24 oraz D22 dostępne są w sklepach Komputronik, RTV Euro AGD oraz X-kom, w cenie:

• D24 – 449 zł

• D22 – 349 zł