Lenovo P2 – nowy smartfon z niezwykłą baterią pozwalającą na 3 dni działania

Firma Lenovo przedstawia nowy smartfon stworzony dla najbardziej aktywnych osób, ceniących długi czas działania na baterii i chcących pozostać w kontakcie 24h na dobę. Lenovo P2 to produkt dla wymagających, łączący doskonałą jakość wykonania, krystalicznie czysty ekran, wydajne komponenty do multimedialnej rozrywki, mocną baterię oraz technologie oszczędzania baterii. Smartfon zachwyca metalową obudową najmodniejszych kolorach i sprawia, że praca, rozrywka i komunikacja będą bardziej komfortowe.



Lenovo P2 to smartfon dla oczekujących od życia jeszcze więcej, dla osób szukających wydajnego kompana, który będzie im towarzyszył od rana do zmierzchu. Smartfon jest gotowy do pracy, kontaktu z przyjaciółmi, rozrywki po godzinach, surfowania w sieci i o wiele więcej przez nawet 3 dni na jednym ładowaniu baterii. Urządzenie zostało wyposażone w akumulator o pojemności 5100 mAh, który zapewnia ponadprzeciętny czas pracy i gotowość na wszystkie, stawiane przed nim zadania przez nawet 72 godziny bez przerwy. Weekendowy wyjazd, przedłużona impreza, nadgodziny – z Lenovo P2 jest się gotowym na wszystkie wyzwania i przygody. Smartfon współpracuje z dołączoną do zestawu szybką ładowarką 24 W zapewniającą niemal 10 godzin działania baterii po zaledwie 15 minutach ładowania. Można naładować go podczas prysznica przed wyjściem na imprezę, czy kwadrans przed końcem pracy, a energii starczy mu na całą noc.

Producent zadbał także o to, by użytkownik mógł sam gospodarować energią według swoich potrzeb. Za pomocą przycisku One Key Power Saver umieszczonym na obudowie można błyskawicznie włączyć tryb oszczędzania energii, który wydłuży czas działania urządzenia ograniczając zużycie energii przez zmianę ustawień i działających aplikacji. W tym trybie użytkownik może korzystać z najważniejszych funkcji smartfona np. połączeń głosowych, SMS-ów, czy zegara.

Co ciekawe, sam smartfon Lenovo P2 może pełnić funkcję powerbanka i służyć do ładowania innych urządzeń. W zestawie znajduje się adapter podłączany do portu USB OTG, dzięki któremu można podładować inny telefon, czy własny tablet podczas podróży, gdy w zasięgu nie ma żadnych gniazdek. Adapter umożliwia też podłączenie do telefonu zwykłego dysku flash USB i przesyłania danych zarówno na telefon, jak i z telefonu na dysk. To szczególnie przydatna funkcja na wakacjach, gdy chcemy zgrać zdjęcia lub obejrzeć odcinek ulubionego serialu bez konieczności wgrywania dużych plików na stałe do pamięci urządzenia.

Idealny kompan gotowy na codzienne wyzwania – tak w skrócie można opisać nowy smartfon Lenovo P2. Wyposażony w wielozadaniowy, 8-rdzeniowy procesor Qualcomm® Snapdragon™ 625 2.0 GHz z 4 GB pamięci RAM oraz układ GPU Adreno 506, umożliwia stały kontakt z przyjaciółmi, obecność w mediach społecznościowych, granie w ulubione gry, odtwarzanie multimediów i wiele więcej. Dzięki łączności 4G LTE, NFC, dużej pamięci wewnętrznej 32 GB oraz systemowi Android™ 6.0 Marshmallow można robić wszystko to, na co ma się ochotę i to bez przerwy. Lenovo P2 zapewnia dużo miejsca na aplikacje, zdjęcia, muzykę i filmy. Można też z łatwością dodać aż 128 GB przestrzeni za pomocą karty microSD lub przechowywać część plików na dysku flash USB.

O bezpieczeństwo danych zadba czytnik linii papilarnych umieszczony na froncie urządzenia. Za pomocą jednego dotknięcia odblokowuje telefon i pełni jednocześnie funkcję przycisku strony głównej sprawiając, że nawigacja staje się jeszcze bardziej intuicyjna. Lenovo P2 pracuje w trybie dual SIM, aby móc korzystać z dwóch planów taryfowych lub pełnić funkcję służbowego i prywatnego telefonu jednocześnie.

To, co sprawia, że Lenovo P2 jest wyjątkowym smartfonem w swojej klasie to połączenie wydajności z długim czasem pracy na baterii oraz atrakcyjnym wzornictwem. To jednak nie wszystko, Lenovo P2 ma jeszcze jeden mocny atut – zachwycający ekran 5.5" Full HD Super AMOLED, który gwarantuje, że filmy, gry i aplikacje prezentują się niezwykle wyraźnie i w realistycznych, nasyconych barwach.

Na uwagę zasługują także dwa aparaty zamontowane w urządzeniu. Tylny 13 MP z autofocusem i detekcją fazy, szybko ustawia ostrość w jasnym świetle pozwalając uchwycić najważniejsze detale i wykonać precyzyjne ujęcia. Lampa błyskowa i dwie diody LED zapewnią odpowiedni poziom jasności i głębię obrazu w każdych warunkach. Przedni aparat 5 MP został stworzony do robienia selfie, ujęć grupowych oraz nagrywania materiałów wideo, którymi można od razu dzielić się z przyjaciółmi w popularnych serwisach społecznościowych.



Smartfon Lenovo P2 zachwyca smukłą konstrukcją oraz bardzo estetycznym wykończeniem. Obudowa została całkowicie wykonana z metalu w dwóch najmodniejszych kolorach: Champagne Gold lub Graphite Gray, zaś całe urządzenie ma tylko 8.3 mm grubości. Smartfon doskonale leży w dłoni, a swoim wyglądem zachwyci nawet najbardziej wymagających estetów.



Smartfon Lenovo P2 do końca roku będzie dostępny w ofercie operatorów. W styczniu 2017 roku trafi do regularnej sprzedaży, m.in. do sklepów RTV EURO AGD i www.euro.com.pl w cenie 1599 zł.