Na targach CES 2018 Lenovo zaprezentowało długo oczekiwane, pierwsze na świecie autonomiczne gogle VR z technologią Daydream — Lenovo Mirage Solo z Daydream. To urządzenie daje dostęp do wirtualnej rzeczywistości (VR) nowej generacji. Łączy w sobie prostotę autonomicznych gogli (bez przewodów, komputera, czy telefonu) z realistycznymi wrażeniami, jakie zapewnia technologia śledzenia ruchu platformy VR Daydream. Możliwości gogli dopełnia Kamera Lenovo Mirage z technologią Daydream, która umożliwia nagrywanie wideo VR w zakresie 180 stopni, a następnie oglądanie materiałów przy użyciu gogli.

Kamerę Lenovo Mirage z Daydream i gogle Lenovo Mirage Solo są wprowadzane na rynek jednocześnie. Oba urządzenia VR są w przystępnej cenie i umożliwiają użytkownikowi dostęp do innowacyjnych technologii, takich jak WorldSense i VR180. Upraszczają także korzystanie z zalet wirtualnej rzeczywistości, ponieważ zarówno ich konfigurowanie, jak i nagrywanie, oglądanie czy udostępnianie filmów jest bardzo łatwe. Osoby rozpoczynające swoją przygodę z tą technologią zaskoczy wysoka jakość materiałów oraz wygodne i proste odtwarzanie.



Użytkownicy Lenovo Mirage Solo jako pierwsi poznają pełny potencjał technologii śledzenia ruchu WorldSense na platformie wirtualnej rzeczywistości Google Daydream. WorldSense umożliwia poruszanie się po wirtualnym otoczeniu i poznawanie go tak, jak w świecie rzeczywistym — wykonując naturalne ruchy i uniki. Przy użyciu gogli można korzystać z bogatej kolekcji różnorodnych materiałów. Użytkownicy mogą osobiście zwiedzać ateński Akropol, czy starać się rozwikłać tajemnicę replikantów na zatłoczonych ulicach gry Blade Runner.



Gogle Lenovo Mirage Solo działają na platformie Qualcomm® Snapdragon™ 835 VR z wbudowanymi funkcjami wirtualnej rzeczywistości, która pomaga deweloperom w szybkim tworzeniu atrakcyjnych materiałów. Dzięki pamięci RAM o pojemności 4 GB z łatwością odtwarzają nawet najbardziej wymagające materiały VR z technologią Daydream. Emocjonującej rozrywce sprzyja też specjalny wyświetlacz gogli o aż 110-stopniowym polu widzenia, pozwalającej lepiej dostrzec to, co się dzieje dookoła.



Swoboda ruchu

Śledzenie ruchów głowy w dotychczasowych goglach VR było ograniczane przez przewody i zewnętrzne sensory. W rzeczywistości można obserwować otoczenie, kręcąc głową w lewo i prawo podczas oglądania na żywo meczu koszykówki, spoglądając w górę na ośnieżone górskie szczyty, czy patrząc w tył na sferycznych, 360-stopniowych nagraniach wideo. Dzięki zintegrowanej z goglami technologii śledzenia pozycyjnego WorldSense, gogle mogą imitować świat rzeczywisty, śledząc swoje położenie w przestrzeni przy użyciu wbudowanych kamer i czujników.

Oznacza to, że można w bardzo realny sposób eksplorować otoczenie1: robić uniki w grze w dwa ognie, najeżdżać deską snowboardową na brzegi nasypów, czy przeskakiwać przeszkody. Technologia WorldSense śledzi wszystkie ruchy głowy w świecie wirtualnym.

Swobodne odkrywanie

Daydream to jedna z najszybciej rozwijających się platform VR, która może poszczycić się ogromną i stale rosnącą liczbą użytkowników oraz rozbudowanym ekosystemem VR. Użytkownicy Lenovo Mirage Solo z technologią WorldSense będą mieli do dyspozycji imponującą kolekcję aplikacji korzystających z zalet platformy Daydream, które zostaną udostępnione przed wprowadzeniem do sprzedaży samych gogli.

Swobodna rozrywka

Gogle Lenovo Mirage Solo oferują do siedmiu godzin2 rozrywki na jednym ładowaniu. Konstrukcję Lenovo Mirage Solo opracowano z myślą o komforcie użytkowników. Gogle te pasują do głowy niemal każdego użytkownika i zawierają przyciski umożliwiające szybką regulację osłony oczu, a także pokrętła i regulatory dopasowujące urządzenie do dowolnego kształtu twarzy, okularów i proporcji głowy. Producent zadbał o równomierne rozłożenie masy gogli, zdejmując siłę ciężkości z nadmiernie obciążonego przodu konstrukcji tak, aby urządzenie można było nosić wygodniej. Maksymalny komfort zapewnia też profilowana, oddychająca warstwa izolująca, która pokrywa części stykające się z twarzą. Dzięki temu gogle są ergonomiczne i zachęcają do wielogodzinnej rozrywki.

Goglom Lenovo Mirage Solo towarzyszy bezprzewodowy kontroler Daydream. Wyposażony w trackpad, przyciski aplikacji i ekranu głównego oraz regulator głośności. Jest intuicyjny w użyciu i pozwala na szybką zmianę ustawień w zależności od aplikacji. Oprócz funkcji kontrolera do nawigacji może on też zmienić się w wirtualny kij baseballowy, kierownicę, czy inne akcesoria potrzebne w grze lub aplikacji.

Oprócz Kamery Lenovo Mirage na rynek wchodzą jeszcze dwa urządzenia, które powstały we współpracy z firmami Google oraz Qualcomm:

• Kamera Lenovo Mirage — kamera rejestrująca emocjonujące zdjęcia i filmy VR w formacie VR180, które można łatwo udostępniać dzięki integracji z serwisami YouTube oraz Zdjęcia Google;

• Ekran Lenovo Smart Display wyświetlacz dotykowy o rozdzielczości Full HD z wbudowaną usługą Google Assistant3.

Gogle Lenovo Mirage Solo będą dostępne od drugiego kwartału tego roku4.