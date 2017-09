Lenovo Miix 520 - stworzony by okiełznać „cyfrowe tsunami”

Diametralne zmiany wszechobecne w każdym aspekcie ludzkiego życia - od pracy, przez edukację, aż po czas wolny – były często porównane do pewnego rodzaju „cyfrowego tsunami”. Niektórzy zupełnie nie radzą sobie z tymi zmianami, podczas gdy inni potrafią się w nich odnaleźć i świetnie z nich korzystać. Zatem w jaki sposób specjaliści, studenci i zwykli użytkownicy mogą zwiększyć swoje szanse na „złapanie tej fali” i surfowanie po niej w dowolnym kierunku?

Najlepsi surferzy badają zachowanie wody, prądy, wiatry i topografię podwodnego środowiska. Mimo to sama wiedza będzie bezwartościowa bez dobrej deski surfingowej - narzędzia, za pomocą którego się poruszają, a także bez wiedzy jak najlepiej wykorzystać te wszystkie elementy składowe. W przypadku cyfrowej fali nie ma wielu różnic: osoby, które chcą pojąć cyfrową rewolucję potrzebują wszechstronnego, wielopłaszczyznowego komputera.

Nowe Lenovo Miix 520 może być właśnie taką cyfrową deską surfingową. Eleganckie i stylowe urządzenie 2w1 Miix 520 z odłączaną klawiaturą jest centrum nowych technologii, narzędzi i funkcji, które umożliwią praktycznie każdemu użytkownikowi korzystanie z niezliczonych cyfrowych fal, zmieniających jego pracę, dom i sposób rozrywki.



Lenovo Miix 520 Windows® 10 z odłączaną klawiaturą

Miix 520 dla profesjonalistów

W przypadku profesjonalistów powolne przyswajanie zasad działania cyfrowej fali nie wchodzi w grę. Najnowsze technologie nie są dla nich ciekawym dodatkiem, ale niezbędnym narzędziem biznesowym. Niezależnie od tego, czy posiadają, zarządzają, pracują czy dopiero planują założenie firmy, Miix 520 jest potężnym zestawem funkcji i możliwości, za pomocą których cyfrowy świat i rodzące się trendy mogą być rozumiane, testowane i wprowadzane w życie. Oprócz wszechstronności funkcji, jakie oferuje Miix 520, równie ważna jest jego praktyczna konstrukcja. Odłączana klawiatura oraz opcjonalny moduł always-on LTE1 zapewniają łączność i swobodę korzystania z urządzenia i chmury danych w dowolnym miejscu na świecie.



Opcjonalny moduł LTE w Miix 520 został zaprojektowany do stałej łączności w każdym miejscu1

Tempo cyfrowej rewolucji z rozwojem technologii druku 3D na czele, w mgnieniu oka zmienia oblicze wielu branż, przyprawiając o zawrót głowy. Nowy Miix 520 z kamerą WorldView idealnie wpisuje się w ten trend. Pozwala rejestrować najciekawsze momenty z życia, a następnie niezwykle łatwo edytować je w technologii 3D.2 Najbardziej ambitne osoby mogą wykorzystać kamerę, by postawić pierwsze kroki w branży 3D, której szacowana wartość to nawet 32,78 mld $ w 2023 roku. Miix 520 pozwala firmom wykorzystać trójwymiarowe dane i potencjał drzemiący w tej technologii.



Opcjonalna kamera WorldView w Miix 520 może być używana do skanowania obrazów 3D, edytowania, warstwowania 2D i drukowania 3D2

Niezwykła konstrukcja 2w1 w Miix 520 w połączeniu z systemem Windows 10 czyni to urządzenie idealnym dla osób, które pracują w dynamicznym środowisku.4 Trzeba w mgnieniu oka znaleźć się na ważnej prezentacji w sali konferencyjnej? Wystarczy odłączyć ekran dotykowy IPS FHD od klawiatury, by mieć pod ręką niezbędne informacje. Zintegrowany czytnik linii papilarnych zabezpieczy sprzęt i dane podczas przerwy na kawę, a bransoletowy zawias pozwoli pracować w tradycyjnym ustawieniu laptopa, na pełnowymiarowej, ergonomicznej klawiaturze. Niska waga 880 g (bez klawiatury) i smukła konstrukcja 9,9 mm sprawiają, że Miix 520 to marzenie każdego specjalisty korzystającego z przenośnych urządzeń.



Miix 520 waży zaledwie 880 g bez klawiatury i charakteryzuje się smukłą konstrukcją 9,9 mm

Miix 520 dla cyfrowych uczniów

Cyfrowe treści, jak żadne inne są uważane za najbardziej elastyczny i wielopoziomowy sposób na naukę i uwolnienie swojej kreatywności. Najnowsze badania wskazują, że pióra cyfrowe są wyjątkowo przydatne w nauce i wyrażaniu siebie, szczególnie w porównaniu z tradycyjnymi długopisami, ołówkami i klawiaturami.5

Za pomocą opcjonalnego rysika Lenovo Active Pen 2 w Miix 520, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele są w stanie szkicować i zapisywać pomysły z niezwykłą precyzją, charakterystyczną dla pisania tradycyjnym piórem po papierze. Podczas korzystania z kamery WorldView do warstwowania 2D lub skanowania obrazów 3D, można wykorzystać pióro by podpisać modele i umieścić dodatkowe objaśnienia w wygodny sposób. Na rysiku znajduje się przycisk umożliwiający otwieranie nowych aplikacji i korzystania z nich bez konieczności odkładania Lenovo Active Pen 2.



Szkicuj i notuj na Miix 520 z Windows Ink™ i opcjonalnym piórem Lenovo Active Pen 2

Uczniowie mogą swobodnie odłączać klawiaturę, gdy jej nie potrzebują i korzystać z niej tylko wtedy, gdy piszą dłuższe teksty, Pełnowymiarowy układ klawiszy o skoku 1,5 mm sprawia, że tworzenie rozprawek, raportów i prac domowych jest niezwykle komfortowe.

Miix 520 dla Domu

Wielu użytkowników testuje i odkrywa nowe technologie i narzędzia w domu. Miliony osób poznało Internet Rzeczy (IoT) wraz z pojawieniem się pierwszych telewizorów typu Smart TV, urządzeń kuchennych lub inteligentnych systemów oświetleniowych podłączonych do Internetu. Dzięki funkcji Cortana®, Miix 520 może służyć jako domowe centrum dowodzenia, ale również jako wspomagany głosowo cyfrowy asystent całej rodziny.

Podczas odrabiania pracy domowej dziecko może poprosić Cortanę o przeszukanie sieci pod kątem trudnego zagadnienia, którego nie rozumie; rodzic zamówi głosowo nową piosenkę i sprawdzi najnowsze wiadomości, krojąc jednocześnie cebulę na obiad lub skonsultuje warunki na drogach zanim wyruszy na rodzinną wyprawę. Cortana może również wyłączyć domowy system alarmowy, by sąsiad mógł wyprowadzić psa pod nieobecność gospodarzy.

Dzięki rozpoznawaniu głosu dalekiego zasięgu w promieniu do 4 metrów Cortana niemal zawsze znajduje się zaledwie jedno polecenie głosowe od użytkownika.6 Może także pomóc w skonfigurowaniu Miix 520 korzystając z wbudowanego mikrofonu i głośników z technologią Dolby Audio™, by słuchać poleceń właściciela podczas instalowania domowej sieci Wi-Fi i innych niezbędnych elementów. Miix 520 to przyjazne wprowadzenie do cyfrowej pomocy głosowej, która korzysta z inteligencji kontekstowej, aby uczyć się nawyków i cech użytkownika oraz aktywnie odpowiadać na jego przyszłe potrzeby.

Okiełznaj cyfrową przyszłość z Miix 520

W domu, w pracy lub w drodze, Miix 520 to tytan pracy z funkcjami i konstrukcją zaprojektowanymi do korzystania z cyfrowych technologii i narzędzi zmieniających świat, w którym żyjemy. Zasilany procesorem 8.gen. Intel® Core™ do i7 z maksymalną pamięcią 16 GB DDR4 i do 1 TB PCIe SSD, Miix 520 uruchamia aplikacje nie zużywając mocy. Z takim narzędziem można płynąć na fali i oswoić „cyfrowe tsunami”.

Miix 520 (z klawiaturą i cyfrowym piórem Lenovo Active Pen 2) będzie dostępny w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce od 899 euro w listopadzie 2017 r. na stronie www.lenovo.com.7