Lenovo Legion Y920 - nowy notebook

Firma Lenovo wprowadzi na rynek swój flagowy model notebooka o oznaczeniu Y920. Sprzęt ten będzie należał do najwyższej półki wydajnościowej przez co sprosta nawet wymagającym grom. Producent mówi, że może to być nawet najlepszy laptop dla graczy.



Sprzęt ten wyposażono w wyświetlacz IPS o przekątnej 17,3 cala i rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli. Wykorzystuje on technologię G-Sync. Pod maską mamy procesor Core i7-7820HK lub Core i7-7700HQ oraz 16 GB pamięci RAM DDR4. Z dodatków warto wspomnieć o Wi-Fi Killer Wireless-AC 1535, Bluetooth 4.0, głośniach 2W JBL i niskotonowym o mocy 3W, a także klawiaturze mechanicznej. Za dobrą jakość grafiki będzie odpowiadał układ Nvidia GeForce GTX 1070, a na dane mamy nośnik SSD o pojemności 512 GB i tradycyjny dysk twardy 1 TB. Wśród złączy umieszczono cztery porty USB 3.0, jeden USB 3.1 typu-C, wyjście wideo HDMI i DisplayPort oraz port RJ-45.



Oczywiście nie zabranie tu gniazd audio, czytnika kart pamięci 6 w 1 oraz baterii 90 Wh. Komputer ma wymiary 425 x 315 x 36 mm, a jego waga wynosi 4,6 kilograma. W komplecie otrzymamy system operacyjny Windows 10. Cena Lenovo Y920 ma wynosić około 2700 dolarów.