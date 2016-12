Graj jak chcesz i gdzie chcesz - tak w skrócie można opisać nowy Lenovo ideacentre Y710 Cube – idealny pecet dla gracza, który waży tylko 7.4 kg i z łatwością zmieści się na każdym, nawet najmniejszym stanowisku gamingowym. Po głośnej premierze na targach Gamescom, komputer wkracza na półki sklepów w Polsce oferując wymarzone komponenty do wirtualnych rozgrywek i streamingu w wysokiej rozdzielczości, a także dedykowane funkcje gamingowe i gotowość do korzystania z VR. Nowy produkt od Lenovo jest niezastąpionym orężem dla osób, które nie uznają kompromisów, szukają najwyższej wydajności i cenią sobie mobilność. Wyposażona w procesory do Intel® Core™ i7 6.gen oraz karty graficzne NVIDIA® do GeForce® GTX 1080 Founders Edition gwarantuje doskonały komfort gry bez zadyszki przy nawet najbardziej wymagających tytułach teraz i w przyszłości.

Gracze nie lubią kompromisów i szukają narzędzi, które pozwolą im konkurować z najlepszymi zawodnikami na świecie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wymagających osób, Lenovo stworzyło wyjątkowy komputer – ideacentre Y710 Cube – urządzenie będące połączeniem mobilności z wysoką wydajnością, charakterystyczną dla największych pecetów dla graczy dostępnych na rynku. Sercem urządzenia zapewniającym niezrównaną moc obliczeniową są procesory Intel® Core™ i7 6.gen o częstotliwości taktowania rdzenia do 3,4 GHz i z 8 MB pamięci podręcznej, które wraz z nawet 32 GB pamięci DDR4 dają niesamowitą przewagę w grach i podczas streamingu multimediów w wysokiej jakości. Duża pamięć masowa pozwala wykonywać wiele zadań jednocześnie – nie tylko mierzyć się z rywalami w multimedialnych rozgrywkach, ale też służyć do wymagającej pracy, edycji materiałów graficznych i wideo. W tak niewielkiej obudowie znalazło się miejsce na jedną z najnowszych kart graficznych na rynku - NVIDIA® GTX 1080 Founders Edition, dzięki której można grać niczym zawodowiec z dużą liczbą klatek na sekundę w rozdzielczości 4K, uzyskując niesamowitą przewagę w grach i ciesząc się najwyższymi detalami w najnowszych tytułach dostępnych na rynku. Połączenie dysków SSD i HDD zapewnia szybkie działanie tej maszyny przy zachowaniu dużej ilości miejsca na dane i pliki wysokiej jakości. Opcjonalny dysk SSD działa kilka razy szybciej niż tradycyjne dyski HDD, a dzięki niemu pecet nie tylko szybciej się uruchamia, ale też zdecydowanie skraca się czas ładowania gier.





Tym, co zdecydowanie wyróżnia Lenovo ideacentre Y710 Cube na rynku sprzętu gamingowego jest połączenie mocnych podzespołów i niewielkich wymiarów. Komponenty zostały dobrane pod kątem najbardziej wymagającej rozrywki – grania i streamingu, a za ich bezpieczeństwo odpowiada efektywny system chłodzenia i odprowadzania ciepła. Przemyślana konstrukcja i system prowadzenia kabli pozwoliły ograniczyć wymiary peceta, dzięki czemu zyskał on na mobilności. Z ideacentre Y710 Cube można grać w dowolnym miejscu, wystarczy chwycić go za uchwyt na górze obudowy i w mgnieniu oka można zbudować sobie nową, wirtualną oazę – w pokoju, w salonie podczas wizyty przyjaciół, na wakacjach, czy w nowym mieszkaniu zaraz po przeprowadzce. Różne opcje połączeń i szereg dostępnych portów sprawiają, że komputer jest bardzo wszechstronny i może być użyty w każdym środowisku – także zawodowym, bowiem jego mocne parametry sprawdzą się przy pracy na dużej ilości danych oraz podczas edycji plików graficznych i wideo. Lenovo ideacentre Y710 Cube posiada na przednim panelu 2 x USB 3.0 do podłączenia najczęściej używanych akcesoriów, a także 1 x gniazdo mikrofonowe i 1 x słuchawkowe. Tył komputera dysponuje 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, tradycyjne złącze PS/2, port VGA, HDMI, RJ45 Gigabit LAN z Killer LAN oraz 6 x audio z S/PDIF. Wszyscy Ci, którzy do tej pory nie mogli sobie pozwolić na komputer stacjonarny ze względu na brak miejsca lub częste przeprowadzki mogą nareszcie wkroczyć na profesjonalny poziom rozrywki.



Zarówno profesjonalny gracz, jak i amator nie wyobrażają sobie komfortowego grania bez stabilnego i szybkiego łącza internetowego. Nie ma nic bardziej frustrującego jak ograniczenia sprzętowe, dlatego Lenovo wyposażyło swój nowy komputer w jedne z najlepszych, dostępnych rozwiązań sieciowych - Killer™ LAN oraz WiFi 10/100/1000M. Inteligentne łączenie przez sieci LAN/Wi-Fi pozwala grać online bez lagów. Funkcja Killer Double Shot Pro sprawia, że można jednocześnie łączyć się z Internetem poprzez przewodową sieć Ethernet i bezprzewodową sieć Wi-Fi, co zapewnia jeszcze szybsze połączenie, a więc mniej opóźnień podczas gry - zwłaszcza jeśli chce się w tym samym czasie strumieniowo przesyłać obraz wideo. Producent dostarcza wraz ze sprzętem zaawansowaną aplikację Lenovo Nerve Center do zarządzania najważniejszymi ustawieniami komputera, między innymi szybkością łącza LAN i priorytetami połączeń sieciowych za pomocą własnoręcznie dobranych ustawień — wszystko po to, by zapewnić sobie profesjonalne warunki do wirtualnych rozgrywek. Lenovo Nerve Center umożliwia też sterowanie podświetleniem oraz ustawieniami dźwięku tak, by pecet idealnie pasował do preferencji użytkownika pod każdym kątem.



Maksimum wydajności teraz i gotowość na przyszłość - oto Lenovo ideacentre Y710 Cube. Dzięki niesamowitej wydajności oraz obecności kart graficznych z serii GeForce® GTX 10 opartych na architekturze Pascal, nowy pecet od Lenovo pozwala cieszyć się rozrywką przy detalach na poziomie Ultra i ponad 60 klatkach/s. Przyszłość gamingu to także wirtualna rzeczywistość. Lenovo ideacentre Y710 Cube jest gotowy także na wyzwania VR, dzięki czemu pozwoli użytkownikom zanurzyć się w nowym, wciągającym świecie, który znacząco wykracza poza dzisiejszą rzeczywistość. Dodatkową gratką dla fanów różnych platform do grania jest kompatybilność komputera z ekosystemem Microsoft Xbox. Opcjonalny, bezprzewodowy kontroler i odbiornik Xbox One™ oferuje graczom dodatkowe możliwości korzystania z urządzenia oraz zapewnia prawdziwie płynną rozrywkę. Jedyne, co trzeba zrobić, by wkroczyć na wyższy poziom rozrywki to wyjąć produkt z pudełka i rozpocząć zabawę. Z Lenovo ideacentre Y710 Cube można grać tak, jak się chce i gdzie się chce – współpracując z monitorem lub telewizorem, w pojedynkę lub w towarzystwie, na kanapie lub przy biurku. Zawsze na najwyższym poziomie.

Lenovo ideacentre Y710 Cube dostępny jest w sprzedaży w Polsce w cenie od 2499 zł.