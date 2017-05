Lenovo i Google współpracują przy autonomicznych goglach Daydream VR

Lenovo i Google ponownie ze sobą współpracują, tym razem przy nowym produkcie do wirtualnej rzeczywistości (VR), który zapewni wciągającą rozrywkę dla każdego.

Już niebawem firmy zaprezentują wczesną wersję autonomicznych gogli Daydream. Będzie to jedno z pierwszych urządzeń do obsługi technologii WorldSense™, która umożliwia poznawanie wirtualnego otoczenia i poruszanie się po nim tak, jak w rzeczywistości. Urządzenie reaguje na ruch, zapewniając użytkownikom jeszcze lepsze i bardziej realistyczne doznania. Ten produkt stanowi najnowsze wspólne osiągnięcie obu firm. W 2016 roku zaprezentowany został pierwszy efekt kooperacji Lenovo i Google – Lenovo Phab 2 Pro — innowacyjny phablet z technologią Tango. Podczas gdy oferuje on funkcje rozszerzonej rzeczywistości (AR), gogle Daydream są dedykowane wciągającej rozrywce w wirtualnej rzeczywistości (VR).

Czym są autonomiczne gogle VR?

Autonomiczne gogle VR tworzone przez Lenovo i Google wyróżniają się czujnikami wbudowanymi w konstrukcję urządzenia. W porównaniu z innymi produktami obsługujących wirtualną rzeczywistość, nie wymagają skomplikowanej konfiguracji zewnętrznych sensorów, dzięki czemu można korzystać z googli o wiele wygodniej. Aby móc cieszyć się jeszcze lepszymi doświadczeniami z wirtualnej rozrywki - wystarczy założyć gogle na głowę i rozpocząć zabawę.

Technologia WorldSense™ w goglach VR rożni się od platformy Daydream wykorzystywanej głownie przez smartfony. Jej przewagą jest wprowadzenie do środowiska 3D naturalnych ruchów użytkownika, co pozwala m.in. robić uniki w grze w dwa ognie, czy odskoczyć na bok, aby zmylić zbliżających się przeciwników.

Wciągająca rozrywka w wirtualnej rzeczywistości będzie niedługo dostępna dla każdego. Developrzy są obecnie w stanie dostarczyć zupełnie nowe funkcje VR, które przełożą się na zdecydowanie bogatsze doświadczenia w jeszcze wygodniejszej formie.