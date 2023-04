Lekkie, poręczne i ze wzmocnionym basem. Hama prezentuje słuchawki mobilne Freedom Buddy

Producent właśnie ogłosił premierę swoich budżetowych dokanałowych słuchawek Bluetooth 5.3. Są one w stanie grać nieprzerwanie przez cztery godziny, ale z dołączonym etui ładującym ten wynik wzrasta do 16 godzin. Obsługują asystentów głosowych Siri i Google, można też nimi sterować dotykowo. Wyróżniają się trybem podbitego basu, trzema diodami LED na stacji ładującej i złączem USB-C.



Najnowsza konstrukcja z oferty marki Hama to ukłon w stronę użytkowników, którzy nie chcą wydawać na słuchawki bezprzewodowe zbyt dużej sumy, ale mimo to pragną cieszyć się dobrą jakością dźwięku oraz funkcjonalnością. Takimi cechami charakteryzują się właśnie świeżo zaprezentowane słuchawki douszne Freedom Buddy, celujące w prostotę wykonania i estetyzm.



Słuchawki wyróżniają się kompaktowym rozmiarem i lekkością, gdyż razem z pokrowcem ważą 38 g. Parują się z urządzeniem docelowym, takim jak smartfon, tablet czy laptop za pomocą technologii Bluetooth w najnowszej wersji 5.3 (zasięg wynosi do 10 metrów), co wpływa zbawiennie na stabilność połączenia i energooszczędność. Warto dodać, że zwarta forma słuchawek pozwala na pasywne wyeliminowanie szumów z otoczenia i skupienie się jedynie na melodiach z nich płynących.



Teraz wisienka na torcie, czyli najważniejsze aspekty techniczne. Słuchawki pozwalają na cieszenie się ulubionymi utworami muzycznymi bez przerwy przez cztery godziny, zaś maksymalny czas rozmów sięga trzech godzin. Natomiast dołączone do zestawu podłużone, magnetycznie zamykane etui ładujące pozwala na trzykrotne naładowanie słuchawek. W efekcie uzyskujemy więc maksymalny czas użytkowania równy 16 godzinom.



Pojemność baterii słuchawek wynosi 38 mAh, a pokrowca ładującego 290 mAh. Sam proces zasilania energią słuchawek wynosi do dwóch godzin, a ładowanie etui od zera do stanu pełnej gotowości zajmuje tyle samo czasu. Służy do tego dodawany do kompletu kabel USB-C. O poziomie naładowania urządzenia powiadomią nas trzy lampki LED, wbudowane w stację ładującą.



Oczywiście w sprzęcie nie mogło zabraknąć mikrofonu, dzięki któremu można przy użyciu słuchawek swobodnie prowadzić rozmowy telefoniczne. Producent pomyślał również o trybie wzmocnienia basu, który włącza się za pomocą przycisku na jednej ze słuchawek. A co z obsługą różnych funkcji smartfona i muzycznych? Odpowiada za to wielozadaniowy przycisk (np. odbieranie, kończenie i odrzucanie połączeń, rozpoczęcie i zastopowanie odtwarzania utworu). W dodatku model Hama Freedom Buddy dysponuje obsługą asystentów głosowych Siri i Google, którymi można regulować np. głośność odtwarzanej muzyki.



Całość dopełniają silikonowe wkładki w trzech różnych rozmiarach (S, M i L), dołączane do zestawu. Dzięki nim nikt nie powinien narzekać na zbyt luźno leżące w uchu i wypadające „pestki”.



Co istotne, model Freedom Buddy dostępny jest w sześciu różnych wariantach kolorystycznych: zielonym, niebieskim, białym z jasnoszarymi elementami, fioletowym, czarnym z ciemnoszarymi akcentami oraz beżowym.



Słuchawki mobilne Hama Freedom Buddy, dane techniczne:



Impedancja mikrofonu: 2,2 kΩ

Impedancja słuchawek: 32 Ω

WBCV: ≥ 75mV

Wersja Bluetooth: 5.3

Zakres częstotliwości mikrofonu: 100 Hz – 5 kHz

Zakres częstotliwości słuchawek: 20 Hz -20 kHz

Zakres fal: 2402-2480MHz

Zasięg emisji sygnału: 10 m

Czułość mikrofonu: -40 dB +/- 3 dB

Dynamika: 96 dB +/- 3 dB

Pojemność baterii słuchawek: 38 mAh

Pojemność baterii etui ładującego: 290 mAh