Le Pro 3 AI Edition - nowy smartfon

Firma LeEco w końcu oficjalnie zapowiedziała swój nowy telefon, który kilka razy pojawiał się w przeciekach. Wyróżnia się on tym, że posiada z tyłu podwójny moduł aparatu w kształcie buźki. Do sklepów trafi on w dwóch wersjach: standardowej i eco (o mocniejszej specyfikacji).



Model standardowy otrzyma ekran 5,5 cala o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, procesor MediaTek Helio X23, 4 GB pamięci RAM, 32 GB miejsca na pliki, akumulator 4000 mAh, aparat tylny składający się z dwóch 13 MPix sensorów (jeden kolorowy, drugi monochromatyczny) z obiektywem f/2,0, autofokusem z detekcją fazy i podwójną lampą LED (może nagrywać wideo 4K z 30 FPS), kamerkę 8 MPix na froncie z obiektywem szerokokątnym 76,5 stopni o świetle f/2.2 i system Android 6.0 Marshmallow z nakładką EUI. Sprzęt otrzyma wirtualnego asystenta o nazwie LeLe do którego można mówić, nawet przy wygaszonym ekranie. Ten jest zintegrowany ze wszystkimi aplikacjami producenta i uczy się naszego zachowania.



Wariant eco będzie posiadał 64 GB miejsca na pliki i procesor Helio X27. Smartfony mają wymiary 152,4 x 75,1 x 7,5mm i ważą 168 gramów. Ich cena wyniesie 245 euro za opcję standardową i 328 euro za wersję eco.