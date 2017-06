Łatwiejsze zarządzanie NAS-em

Asustor, znany producent dysków sieciowych NAS, konsekwentnie rozwija swoje produkty nie tylko pod względem technologicznym, ale także łatwości w obsłudze. O tym ostatnim posiadacze NAS-ów Asustora mogą przekonać się dzięki nowej wersji oprogramowania ADM, tym razem sygnowanej liczbami 3.0.

Zmiany dotknęły przede wszystkim layoutu i funkcjonalności interfejsu. Celem ADM 3.0 jest ułatwienie użytkownikowi obsługi NAS-a. Producent tworząc nową wersję softu wzorował się na rozwiązaniach stosowanych w urządzeniach mobilnych.

Czytelny interfejs

Pierwsza z wprowadzonych zmian dotyczy wielkości ikon, która teraz może być automatycznie dostosowana do rozdzielczości pulpitu; to samo dotyczy okienek aplikacji. Zmianę tę wprowadzono po to, by użytkownik nie musiał wpatrywać się w mało czytelny interfejs.

Stan po kontrolą

ADM 3.0 posiada także modyfikowalne widżety – czyli graficzne elementy pozwalające na komunikację pomiędzy użytkownikiem a programem. Dzięki ich personalizacji, administratorzy mogą monitorować stan NAS-a w czasie rzeczywistym. W kontrolowaniu pracy urządzenia pomagają też aplikacje Storage Manager i Activity Monitor.

Uwaga, admin przemawia!

Nowe oprogramowanie wprowadza również system powiadomień, pozwalających administratorom na zaplanowanie publikacji wiadomości dla pozostałych osób korzystających z NAS-a. Jeśli admin chce, taki komunikat może pojawić się nawet przed zalogowaniem lub przed wylogowaniem się użytkownika.

Szkoda czasu na logowanie

Konieczność bycia zalogowanym nie jest także potrzebna do skorzystania z szybkiej pomocy online, czy uruchomienia aplikacji: Photo Gallery, SoundsGood, LooksGood i Surveillance Center. Do uzyskania łatwego dostępu do popularnych apek, wystarczy dodać specjalny skrót na pulpicie.

NAS łączy

Nowy soft to również łatwiejsze łączenie się z NAS-em za pośrednictwem telefonu lub komputera. ADM 3.0 upraszcza konfigurację routera. Nawet jeśli urządzenie mobilne użytkownika jest podłączone do sieci lokalnej lub działa w środowisku z wieloma routerami. Użytkownik nadal bez problemu powinien mieć dostęp do dysku sieciowego z każdego miejsca i o każdej porze.

Twój NAS, twój wybór

Co więcej, użytkownik sam będzie mógł zdecydować czy urządzenie będzie wykorzystywać do biznesu, czy własnego użytku. Przy konfigurowaniu NAS-a wybór ten spowoduje instalację różnych pakietów aplikacji, przeznaczonych albo do domu, lub też do pracy.