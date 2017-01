Ładowarki uniwersalne typu USB-C

Trust International B.V., czołowy producent akcesoriów do urządzeń elektronicznych, przedstawia pierwszą na rynku europejskim, w pełni uniwersalną ładowarkę USB-C – Trust Moda. Holenderski producent oferuje zasilanie zarówno do laptopów, jak i do telefonów czy tabletów.

Ładowarka Trust Moda USB-C – pewny i bezpieczny sposób na zasilenie urządzeń przenośnych

Trust Moda o mocy 60W to uniwersalny produkt, wykorzystujący technologię USB-C. Pozwala ładować zarówno laptop, telefon, jak i tablet. Zasilacz sam automatycznie dobiera odpowiednie napięcie i moc, uzupełniając baterię urządzenia bardzo szybko bez ryzyka uszkodzenia sprzętu.

Moda pracuje na napięciu od 100V do 240V, co sprawia, że użytkownicy mogą z niej korzystać niezależnie od tego, na jakim kontynencie się znajdują. Produkt Trust chroni przed przeciążeniami i przepięciami sieci elektrycznej, co pozwala na bezstresowe korzystanie z każdego źródła prądu. Ładowarka jest łatwa w obsłudze i użytkowaniu, dzięki symetrycznej, odwracalnej wtyczce.

Trust Moda USB-C jest kompaktowym urządzeniem o szerokości zaledwie 23 milimetrów i długości oraz wysokości 123 na 56 milimetrów. Niewielkie rozmiary i waga 240 gram pozwalają na jego swobodne przenoszenie w torebce, plecaku czy nawet większej kieszeni. Kabel o długości 210 centymetrów pozwala na swobodę ruchu – użytkownik nie musi siedzieć bezpośrednio przy źródle prądu.